Axel Kicillof presentó el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad por más $170.000 millones

El anuncio lo hizo en la sede de Berazategui de la Escuela de la Policía Juan Vucetich, al que asistieron intendentes de todas las fuerzas políticas. "No hay una solución mágica, no hay una solución única. La seguridad requiere enormes inversiones", aseguró.

El gobernador remarcó la necesidad de coordinar con el gobierno nacional en los temas de seguridad, en particular los vinculados al narcotráfico. "Es necesario abordar con seriedad la cuestión; no andar tirándose la pelota, no convertir esto en un tema de marketing político, de marketing electoral o de operaciones permanentes", pidió.