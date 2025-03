PRO: Jorge Macri le sopla aliados a Javier Milei en CABA y desafía a La Libertad Avanza

Jorge Macri sumó aliados de Javier Milei en el cierre de alianzas para las elecciones locales de la Ciudad de Buenos Aires del 18 de mayo al constituir el frente "Buenos Aires primero". El partido de Oscar Zago, ex jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados , y el sello de Miguel Ángel Pichetto, se anotaron en el mismo espacio del PRO mientras que el partido de Karina Milei fue inscripto en soledad, sin alianzas.

Oscar Zago MID Diputados El diputado Oscar Zago. Mariano Fuchila

Ex aliado de Javier Milei

Zago, titular del MID, tiene un vínculo personal directo con Cristian Ritondo. De cuna radical y ex legislador porteño del PRO entre 2005 y 2013, el ex jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputados fue eyectado de su cargo luego del fracaso en el primer intento de la Casa Rosada de aprobar la ley bases. Otro aliado cada vez mas distante de la Casa Rosada, Miguel Ángel Pichetto, también unió fuerzas con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar a La Libertad Avanza. El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri también inscribió a su partido Encuentro Republicano Federal, a través de su apoderado Miguel Ángel Toma, en el frente con el PRO de Jorge Macri.