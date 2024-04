La CGT lanzó un paro general para el 9 de mayo

No obstante, ni bien terminó el encuentro desde Balcarce 50 salieron a frenar los rumores respecto a que como contrapartida el Gobierno homologaría las paritarias, con el foco de conflicto de Camioneros en el centro de la escena (y que llevó al faltazo de Pablo Moyano, tercer miembro del triunvirato junto a Daer y Acuña, al cónclave de ayer). "No se va a homologar ninguna paritaria que esté por encima de la inflación", expresaban anoche, una vez que los sindicalistas se fueron de la Casa Rosada. Acaso, se buscaba un mecanismo para que los números de la paritaria cerraran en empate, por plazos y formas de pago. No obstante, Pablo Moyano volvió a mostrar los dientes y aseguró que los camioneros irán al paro si no se resuelve la situación.