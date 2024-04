Jorge Macri arrima votos para lograr la ampliación del Presupuesto

La aprobación del proyecto es otro desafío para el oficialismo porteño que por un voto no llega a reunir la mayoría absoluta de 31 votos que se requiere para abrir las sesiones y en este caso también para aprobar el proyecto. Si todas las porciones de lo que fue Juntos por el Cambio , actualmente separadas en bloques, coincidieran en dar apoyo al Gobierno de la Ciudad, aún al PRO le faltaría un voto.

La puja se mantendrá por lo menos hasta la renovación de la mitad de las bancas, en el próximo turno electoral. Mientras, las chances de Jorge Macri apunta a lograr el apoyo de La Libertad Avanza (ni siquiera de toda la bancada de 9 miembros) o de Unión por la Patria, algo más difícil.

Como en espejo, se reflejó ayer esa controversia política cuando en la Comisión de Presupuesto que preside Paola Michielotto (PRO/Ritondo) se logró firmar un despacho de mayoría con 15 firmas de las 23 de los integrantes de la comisión. El dictamen de mayoría fue aprobado básicamente por legisladores del bloque oficialista Vamos por más, del radicalismo, Confianza Pública (Graciela Ocaña) y La Libertad Avanza.

De esa manera, si la aritmética se repite en el recinto cuando el proyecto se debata, ya tendría Jorge Macri con los votos de los libertarios la ley de ampliación presupuestaria sancionada. De asegurarse los votos depende ahora cuándo se realizará el debate en el recinto que podría ser la semana que viene o la siguiente.

Por lo pronto, en la Comisión de Presupuesto, Unión por la Patria no apoyó el dictamen de mayoría. Si bien el oficialismo se comprometía a debatir algunas propuestas del bloque opositor no fue suficiente para sumar sus votos. En cambio en el caso de Ocaña, quien no integra la Comisión pero fue como invitada, mantiene una iniciativa para ampliar un beneficio para los jubilados en el pago del impuesto Inmobiliario que los vecinos abonan junto con las tasas de ABL.

En ese sentido el Gobierno porteño está trabajando una idea similar para que más jubilados tengan un alivio fiscal.