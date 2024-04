Provincias, impuestos y coparticipación: Francos pidió "repensar todo el sistema fiscal en Argentina"

El foro se desarrolló durante la tarde de este viernes, en el salón principal del Hotel Hilton, en la zona del Abasto, en la capital tucumana. También expusieron el diputado nacional José Luis Espert y los exministros Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne, Jacobo Cohen Imach, de Mercado Libre; Gabriel Martino, de BFLinvest y Co- fundador de Clave and Al Este; Enrique Cristofani, ex CEO de Santander Río, y Mauricio Sana, CEO de Flybondi, entre otros.