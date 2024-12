Leandro Santoro apuntó contra Javier Milei y Jorge Macri: "Un año en los despachos oficiales rompiendo todo"

"Yo no estoy dispuesto a rendirme y les pido a ustedes que tampoco se rindan, que no bajen los brazos ni las banderas y que no acepten los cantos de sirena de la derecha, que quiere quebrarnos la voluntad, que nos dice que todo tiene precio de mercado y que las personas son descartables ¡Las pelotas! Las personas no son descartables, la dignidad humana existe", sentenció.

Por último, Santoro remarcó que la presencia del Estado que "tiene que cumplir un papel" y explicó que el mercado "tiene que generar valor y agregar riqueza" para que la Argentina "se ponga de pie" y el pueblo "busque lo que le corresponde".

"Nadie nos va a regalar nada. Les tengo que decir que confíen en nosotros, en la política, en la democracia, en la gente y en ustedes, que es posible darle la pelea a la derecha, ganar esta ciudad, fundar una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. Así que a partir de ahora, a seguir militando, a recorrer los barrios, y nunca pero nunca bajemos los brazos", cerró.