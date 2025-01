Lilia Lemoine volvió a cruzar a Victoria Villarruel: "Se comporta como la casta, que se quede con la casta"

La interna entre un sector de La Libertad Avanza (LLA) , cercano al presidente Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel ya no es ninguna novedad. En un nuevo capítulo de las fuertes discusiones, la diputada nacional Lilia Lemoine aseguró que la titular de la Cámara del senado se " comporta como la casta " y que está más preocupada por " su imagen positiva ".

la vicepresidenta Victoria Villarruel “No es que no la quiero, no es personal”, justificó tras su ataque la legisladora de LLA. Sobre el futuro de la vicepresidenta en el partido, Lemoine sentenció: "Que siga como vicepresidente tocando la campanita del Senado y firmando los decretos que el presidente le indique cuando esté ausente en un viaje por trabajo".