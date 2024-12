Victoria Villarruel respondió por los sueldos en el Senado tras las críticas que hizo Javier Milei y habló de "comentarios ignorantes"

El comentario de la Vicepresidenta llegó después de que dejara un mensaje navideño este 24 de diciembre: "Que pasen una hermosa Nochebuena. A las 12 mis pensamientos serán por los que no están, por los que pasan estas fiestas solos o con grandes dificultades y por todos aquellos que estarán trabajando y nos cuidan ". "¡Que el Hijo de Dios hecho hombre, nos guíe y de la esperanza para hacer del 2025 un gran año donde unidos sigamos trabajando por nuestra Argentina!", concluyó.

Sin embargo, un usuario de la red social X le respondió a la funcionaria, replicando las críticas de Javier Milei por los aumentos que se concretarían para los miembros del Senado fin de año. En su última entrevista, el mandatario apuntó contra una presunta negligencia de su compañera de fórmula para evitar esos incrementos de haberes: " Ella dice que no puede hacer nada. No sé Martín Menem les recortó un montón de privilegios".

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va", fue la respuesta de Villarruel, quien preside el Senado de la Nación.

Las últimas críticas de Javier Milei a Victoria Villarruel

Esta semana, Javier Milei aprovechó sus apariciones públicas para concretar críticas hacia Victoria Villarruel. En su última entrevista previa a Navidad, el Presidente apuntó contra su vice al ser consultado por la posibilidad de retrotraer los aumentos de la Cámara alta: “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) les recortó un montón de privilegios. Qué se yo". "Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”, planteó en Neura.

javier milei en neura.jpg Javier Milei en su última entrevista radial antes de Navidad.

Previamente, en su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el mandatario nacional se refirió a la sesión de la pasada semana que terminó con la destitución del senador aliado Edgardo Kueider, mientras él se encontraba de viaje en Italia: "No se entusiasmen con que viaje mucho porque cada vez que me voy siempre alguno me hace alguna... sin comentarios".

Luego calificó de "imbéciles" a los que señalan que "me gusta irme de viaje a pasear": "Del último viaje me traje casi 3 mil palos verdes de inversiones, que es la inversiones de Río Tinto y Stellantis".

Francisco Paoltroni apuntó contra Javier Milei: "Encubre a la peor casta"

Francisco Paoltroni, uno de los legisladores cercanos a Villarruel, se sumó a la interna de La Libertad Avanza con críticas hacia el Presidente. Los comentarios del parlamentario ocurrieron luego de la última entrevista de Milei, que criticó a los miembros del Senado: “Levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Dos veces lo hicieron. Y después tenemos un impostor (NdR: en alusión a Paoltroni) que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”.

La respuesta del senador llegaron vía X, y aludieron a sus intereses políticos en la provincia de Formosa: "¿Qué calificativo le cabe a usted, Presidente, que en todo este año no se atrevió ni siquiera a nombrarlo al comunista de Gildo Insfrán?". Ante una respuesta de un usuario, Paoltroni agregó: "Pago de IVA 5 sueldos. Yo vendí dos campos para hacer campaña, ¿qué vendió Milei?".

Francisco Paoltroni Javier Milei (1).jpg Milei y Paoltroni, cuando el senador integraba el bloque de La Libertad Avanza.

“En más de una oportunidad cuestioné el rumbo del Gobierno, incluso confesé que vendí dos campos de mi propiedad para formar parte de la campaña libertaria. ¿Ahora me piden que haga silencio? ¿Acaso era un engaño más al pueblo argentino? Si es así, yo soy un engañado más y solo muestro mi indignación”, manifestó en un mensaje que hizo circular por las redes en donde criticó al mandatario porque " dijo que veníamos a hacer una Argentina distinta y está encubriendo a lo peor de la casta".

Paoltroni, oriundo de la provincia de Buenos Aires pero senador electo por el distrito de Formosa, es uno de los legisladores que ingresó con la boleta de La Libertad Avanza y se fue de la bancada oficialista. Aunque existen distintos ejemplos en la Cámara de Diputados, es el único en el Senado: creó el unibloque Libertad, Trabajo y Progreso.