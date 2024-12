Senado: la UCR pidió a Victoria Villarruel que prorrogue el congelamiento de las dietas

"Me dirijo a usted, en mi carácter de presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, para manifestar que quienes integramos este bloque tenemos la firme voluntad de no percibir aumentos en nuestras dietas , considerando la caducidad de la DR-27/24 el día de mañana (31/12/2024)", precisó el titular del bloque radical.

"Es por ello que solicitamos tenga a bien considerar la prórroga del congelamiento de las dietas, hasta tanto podamos debatir dicha cuestión en el pleno de nuestro cuerpo", sostuvo Vischi.

La reacción de Victoria Villarruel a las críticas por las dietas de los senadores

La semana pasada, la vicepresidenta fue el flanco de las críticas internas por los sueldos de los senadores. Incluso el presidente Milei comparó su reacción con la que tomó el titular de la Cámara baja, Martín Menen. Villarruel, lejos de optar por el silencio, respondió a los cuestionamientos recibidos en las redes.

La Vicepresidenta publicó en su cuenta de "X" un mensaje navideño este 24 de diciembre: "Que pasen una hermosa Nochebuena. A las 12 mis pensamientos serán por los que no están, por los que pasan estas fiestas solos o con grandes dificultades y por todos aquellos que estarán trabajando y nos cuidan". "¡Que el Hijo de Dios hecho hombre, nos guíe y de la esperanza para hacer del 2025 un gran año donde unidos sigamos trabajando por nuestra Argentina!", dijo.

Sin embargo, un usuario de la red social X le respondió a la funcionaria, replicando las críticas de Javier Milei por los aumentos que se concretarían para los miembros del Senado fin de año. En su última entrevista, el mandatario apuntó contra una presunta negligencia de su compañera de fórmula para evitar esos incrementos de haberes: "Ella dice que no puede hacer nada. No sé Martín Menem les recortó un montón de privilegios".

"Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va", fue la respuesta de Villarruel, quien preside el Senado de la Nación.