Sesión por jueces de la Corte: el PRO desafía al Gobierno y apunta a dar quorum

Ahora bien, una ausencia de UP ponía en riesgo la puesta en marcha del debate. Pero, esta duda, quedó despejada en la tarde del martes. Es que, según pudo saber Ámbito, la bancada que conduce Alfredo De Ángeli obrará en consonancia con los pronunciamientos de Macri, quien ya rechazó la postulación de Lijo. En este sentido, los amarillos definieron que darán quórum y rechazarán la postulación del juez de Comodoro Py, que se negó a jurar como miembro del Máximo Tribunal luego de que no le aceptaran su licencia en el tribunal Federal que ocupa.

Tomada la decisión, altas fuentes del PRO reconocen que, la política argentina es muy cambiante. En tono de broma, pero también en serio, admiten que, "de aquí al jueves, pueden pasar cosas". Ahora bien, si los amarillos se mantienen firmes, el quórum quedaría garantizado y, con él, la puesta en marcha de la sesión.

"Hay que darle un corte al tema", plantearon en diálogo con este medio desde el PRO, donde no descartan que la decisión final tenga algo que ver con la pelea feroz que se desató entre el partido fundado por Macri y La Libertad Avanza de Karina Milei en el principal bastión amarillo: la CABA. Aún así, recalcaron: "En el tema Lijo fuimos claros desde el principio, la mayoría del bloque se opuso".

La decisión del bloque Frente PRO se conoce en medio de las presiones y ofrecimientos por parte de Casa Rosada a senadores de todos los colores, para que no habiliten el quórum. Es por esto mismo que más de una fuente parlamentaria insiste en que, hasta el día de la sesión, no hay nada dicho. En más de una oportunidad, al filo de sufrir una derrota parlamentaria, el Gobierno apeló al “toma y daca” –muchas veces vía gobernadores— y logró inclinar la balanza a su favor. ¿Le quedará un as bajo la manga para este jueves?

Ariel Lijo en la cuerda floja

Hasta conocerse la decisión del PRO, las dudas están puestas en torno al futuro de Lijo. Es que, en el caso de García-Mansilla, el académico tiene altísimas chances de que su pliego sea rechazado. Para eso, se requieren 25 votos en contra. Unión por la Patria, en su totalidad, estaría dispuesto a levantar la mano en ese sentido. Y, si a estos 34 votos se le suman Lousteau y Tagliaferri, además de Blanco, podría sumar unos 37 rechazos. Los compañeros de banca de Tagliaferri, en tanto, siguen sin definir qué harán con el pliego del académico. Más de un senador ya se expresó dispuesto a acompañarlo.

“Por el momento, tenemos sesión y no tenemos jueces de la Corte”, sintetizó una fuente del Senado. Es que ni Lijo ni García-Mansilla tienen los dos tercios que se requieren para ser aprobados.

Si bien es cierto que en la bancada que conduce Mayans aseguran que el juez de Comodoro Py sería volteado, también aclaran que ese nombre divide aguas. Apenas una veintena estarían dispuestos a rechazarlo. Por eso, resulta clave que otros senadores no peronistas también lo hagan. De lo contrario, su postulación seguiría en pie. Ahora, a esa veintena se le suman Paoltroni, Carolina Losada (UCR), Blanco, Lousteau y los 7 senadores del Frente PRO.

Por estas horas, podría decirse que el pliego de Lijo, al igual que el de García-Mansilla tienen el rechazo garantizado.

Reuniones contra reloj

Pese a la decisión del PRO, el resto de los senadores siguen sin mostrar sus cartas. De hecho, se esperan reuniones hasta el filo del inicio de la sesión, de las que podrían salir las definiciones finales.

Por caso, este martes por la tarde, se reúne el bloque radical para fijar estrategia parlamentaria. Algunos senadores, en diálogo con este medio, confían en que se impondrá el rechazo a ambos, sin hacer hincapié en los nombres, sino en el hecho de que hayan aceptado ser nombrados por decreto (y, en el caso de García-Mansilla, incluso haber jurado). De esta manera, los radicales evitarían tener que hacer valoraciones personales.

Si bien las intenciones son que de esta reunión se desprenda la decisión final de la UCR, lo cierto es que el bloque le viene dando vueltas al asunto desde hace tiempo y, cada vez que parecía haber habido consenso puertas adentro, volvieron a foja cero.

En muchos casos, por intervención de los gobernadores. Y el antecedente de la comisión investigadora por el caso $LIBRA está muy fresco. Hace apenas semanas atrás, la UCR iba a avanzar con un proyecto de su autoría para constituir una comisión que se aboque al tema. Minutos antes de la sesión, Casa Rosada logró desactivarla.

El dato extra es que, horas antes de la reunión de bloque, el jefe de la bancada, Eduardo Vischi (autor del proyecto $LIBRA pero que después votó en contra del mismo), visitó Casa Rosada, donde se reunió con el asesor todoterreno del presidente Javier Milei, Santiago Caputo. Este encuentro podría condicionar el desenlace de la reunión. Más de un correligionario del correntino lo acusa de "trabajar para el Gobierno".

La otra gran incógnita es que hará Provincias Unidas, que conduce el correntino Carlos “Camau” Espínola. Allí, no hay una postura definida. O, al menos, tampoco muestran sus cartas, a sabiendas de que la llave para que los pliegos caigan la tiene UP. Salvo la cordobesa Alejandra Vigo, que ya avisó que "no acompañará" a miembros de la Corte propuestos por decretos. ¿Rechaza o se abstiene?

Unión por la Patria Senado Mayans El bloque UP se reúne en el feriado previo a la sesión. Mariano Fuchila

A propósito de UP, la bancada se reúne el miércoles (feriado) a las 18 horas para terminar de delinear la estrategia de cara a la sesión. Mientras que la reunión de Labor Parlamentaria, en la que los jefes de bloque definen la dinámica que tendrá el debate, es recién el jueves a las 11. Es decir, tres horas antes de la sesión.

Como insiste más de una fuente experimentada, la verdad se verá recién en el recinto, al momento de la votación. Mientras tanto, el grueso de los bloques –aun puertas adentro de UP para el caso de Lijo—prefieren no mostrar sus cartas. Por eso mismo, hay desconfianzas cruzadas e incluso puertas adentro de los bloques.

Es que a muchos les cuesta creer que el Senado rechace el pliego de un juez tan allegado a la política (sin distinción partidaria).