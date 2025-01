Los libertarios de la primera hora que fueron expulsados de La Libertad Avanza

En ese sentido, el oficialismo precisó: "LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del presidente Javier Milei".

"Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", agregó el comunicado de la fuerza que encabeza Milei.

Uno por uno, los libertarios "puros" desplazados

No obstante, Marra no fue el único libertario de la primera ola que fue expulsado de las filas del oficialismo. El historial es largo y tiene un común denominador: los eyectados no gozaban de la confianza del entorno presidencial, especialmente de la Secretaria de Presidencia, Karina Milei.