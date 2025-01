Marcha Federal LGBT: la respuesta "antifascista y antirracista" a los dichos de Javier Milei

El periodista, escritor y activista por los Derechos Humanos Lucas 'Fauno' Gutiérrez apuntó al respecto: "Me parece peligrosísimo que como representantes del pueblo ni siquiera tengan la tenacidad de sostener sus dichos ". Gutiérrez define a estas afirmaciones como " cotidianos de odio " y le preocupa que "más allá de las estadísticas, lo que pasa en los hogares, en las instituciones, en las escuelas, no trascienda".

¿Dónde quedó la motosierra?

En referencia a estos discursos, Gutiérrez apunta que "eso cala muy profundo y es muy triste ver que esté instalado desde la cabeza gubernamental" y detalló que gran parte de los colectivos de la comunidad se atiende en establecimientos públicos de salud mental, como es el caso del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte (sobre el que sus trabajadores denuncian un cierre).

Embed - Comunidad Homosexual Argentina on Instagram: "MARCHA FEDERAL DEL ORGULLO ANTIFASCISTA Y ANTIRRACISTA LGTBIQNB+ Sábado 1 de febrero 16hs CABA: De Plaza Congreso a Plaza de Mayo #cesarcigliuttisiempre #carlosjaureguipresente #cha #CHA40Años #marchadelorgullo #antifascismo #antirracismo #derechos #lgbti #derechoshumanos" View this post on Instagram A post shared by Comunidad Homosexual Argentina (@cha_argentina)

"En ese hospital se atienden personas en situaciones vulnerables, sobre todo personas del colectivo travestis-trans, no binarie, maricas". Allí se atiende Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del múltiple ataque de Barracas donde dos mujeres fueron asesinadas por ser lesbianas. "Ser una persona del colectivo LGBT te expulsa de los ámbitos laborales y de salud. Entonces, este tipo de medidas expone a las personas más vulnerables", sostiene.

"Entonces, ¿dónde quedó la motosierra que iba a recortar con la casta política? Yo lo único que veo es odio hacia el pueblo, que tiene gran parte de sus vulnerabilidades en los colectivos LGBT+", concluyó Gutiérrez.

"La rebeldía no es de derecha"

El doctor en Ciencias Sociales, e integrante del Instituto Masculinidades y Cambio Social, Luciano Fabbri le diría a quienes confían y apoyan a Milei que "decididamente censurar agendas, estigmatizar identidades e instalar pánico moral es exactamente lo contrario a la libertad". "Hacerlo desde el poder del Estado es básicamente lo que él criticó en gestiones anteriores y se parece bastante al adoctrinamiento", completó.

"Si son apegados a los datos y a la evidencia al menos le sugeriría que revisen Chat GPT, que desmiente cada una de sus afirmaciones en relación a las familias homoparentales, abuso sexual infantil y pedofilia", apuntó en este medio. "Ahora que ellos son el poder tiene que quedar más claro que nunca que la rebeldía no es de derecha. Siempre fue de las disidencias que buscan abrazarse en esas libertades", finalizó.

Marcha del Orgullo LGBT "La rebeldía no es de derecha, siempre fue de las disidencias que buscan abrazarse en esas libertades", expresaron. Foto: Eliana Obregón - Agencia Télam.

La Marcha Federal LGBT también será "antirracista"

La actriz y activista lesbiana en Identidad Marrón - Jujuy, Sara Pérez, celebra que esta marcha se defina como antirracista y señala: "Si nos ponemos a mirar el avance de la derecha, ¿a qué sectores afecta? Desde hace bastante tiempo que los más vulnerables tienen un color, tienen un fenotipo en la Argentina y justamente es marrón, es indígena".

"Antes de ser marica, traba o lesbianas, somos marrones. A las maricas marrones, indias, indígenas, campesinas, no se nos asocian con lo LGBT. "El racismo en la Argentina hace que nos opriman el doble o triple por traba, marica, puta, torta, pobre. No sólo es la clase, es la racialidad también", destaca Pérez.



"No hay representación dentro de los movimientos con nuestras caras e historias". Desde esa construcción piensan la diversidad sexual en la organización. "Por eso es que hablamos desde la interseccionalidad", puntualizó.