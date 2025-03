Impacto de la marcha de jubilados: diputados opositores redoblan la apuesta con más proyectos

La semana pasada, el peronismo apuró una sesión con proyectos jubilatorios . Por cinco bancas, no alcanzó el quórum . Aún así, una respuesta llegó desde el bloque de la Unión Cívica Radical -que no apoyó la convocatoria-, después de que la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social , la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning , convoque a un encuentro para discutir todas las propuestas. Será a las 10 horas del 9 de abril , un día miércoles.

La citación toma carácter de urgencia contemplando que el fin de la moratoria previsional afecta a unas 243.000 personas ; especialmente a las mujeres, más atravesadas por condiciones informales de trabajo, que más recurrieron al esquema compensatorio ( datos de ANSES revelan que de las 3,8 millones de personas que se jubilaron desde el 2010 con moratoria, 2,8 millones son mujeres ) y que ya no podrán contar con ninguna respuesta previsional hasta los 65 años si no tienen los 30 años de aportes. La solución del Gobierno es la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) , que representa el 80% del haber mínimo. En marzo del 2025, estas personas cobraron $223.297,37.

Además, y en medio de las controversias que despiertan los indicadores de inflación que utiliza el Gobierno, el santafesino Esteban Paulón (Encuentro Federal) criticó en sus redes sociales que la actual gestión "le robó a las jubilaciones mínimas durante 2024 por no actualizar el IPC que ya tiene listo hace más de un año" una suma de $522.741. La oposición ya ha presentado dos pedidos de informes, tanto para conocer el estado de regularización de las deudas de Seguridad Social como para transparentar la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En definitiva, apuntan a conocer si el ajuste en la caja jubilatoria fue una de las vías por las cuales el Gobierno tiende al equilibrio fiscal.

Proyectos en Diputados

El proyecto que cuenta con modificaciones más sensibles es el de dos diputados provincialistas, el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) y la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal), que diseñaron un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensionesque flexibiliza el acceso a coberturas previsionales pero le otorga incidencia a la cantidad de aportes, para que exista un criterio de proporcionalidad a la hora de establecer las retribuciones. Aunque no estipula pisos ni topes numéricos sino sujetados a programas ya existentes, generaría una reforma integral del esquema previsional argentino.

Unión por la Patria aportó una tanda de proyectos. Transversalmente, los caracteriza el impacto inmediato en los haberes jubilatorios. Uno de ellos propone la prórroga del esquema de moratoria previsional vencido el pasado 23 de marzo por dos años (aunque hay una redacción del mismo peronismo que busca extenderlo por una década). Además apuntan a incrementar de forma excepcional por única vez un 15% las jubilaciones y pensiones, excluyendo a quienes gozan de regímenes especiales y ofreciendo un suplemento a quienes, aún con el aumento, no alcancen el valor de la canasta básica total. El último pretende actualizar el bono de $70.000 para llevarlo a $131.622, cifra a la que se llega al incorporar a ese valor la inflación desde marzo del 2024.

Dentro del espectro opositor, la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre) presentó dos iniciativas: la primera para que las mujeres puedan percibir la PUAM desde los 60 años y la segunda para crear una Prestación Proporcional que "reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores" que aportaron entre 10 y 29 años. Como no alcanzan la cantidad de aportes para cobrar la jubilación mínima, se sujetarían a un esquema en donde recibirían un porcentaje de la Prestación Básica Universal (PBU), con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA AVANZAR EN REFORMAS QUE PROMUEVAN MAYOR EQUIDAD



El sistema previsional argentino refleja profundas desigualdades e injusticias, que impactan directamente en la calidad de vida de millones de jubilados/as y… — Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) March 19, 2025

Un proyecto similar fue enviado por el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), que también busca diseñar un modelo que les permita a los trabajadores que no lleguen a los 30 años de aportes recibir un ingreso superior a la PUAM pero menor a la jubilación mínima. También se ata a la PBU (en marzo del 2025, es del $127.685,44) y a un porcentaje vinculado al tiempo de aporte para definir los haberes. "Están hablando con otro bloques para acordar una propuesta común", le dijeron desde el entorno del diputado a Ámbito.

Este medio indagó con una fuente del sector previsional, que indicó: "No tienen otra forma si no quieren modificar la PUAM. No pueden dar una jubilación mínima porque sería lo mismo que reabrir la moratoria. Tienen que ir por otro tipo de prestación. Me parece que le pifian en ir por la PBU como referencia, porque cuando haces las cuentas te va a convenir tener una PUAM".

Aunque la premura y la simultaneidad de todos estos procesos vuelve anticipado señalar acuerdos, todos los diputados consultados por Ámbito aseguraron que presentarán sus proyectos para discutir en la Comisión de Previsión y Seguridad Social el próximo 9 de abril, que podrá ser sólo de carácter informativo porque cualquier intención de dictamen debería convocar a plenario en conjunto con la Comisión de Presupuesto. Una mayoría en ese espacio y evitar el veto presidencial son los principales desafíos de cualquier reforma.