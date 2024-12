Margarita Barrientos cruzó al Gobierno y aseguró que no recibe alimentos

La fundadora del comedor Los Piletones aseguró que no le entregan asistencia desde la administración libertaria. "Yo no pido plata. Pedíamos alimentos y de vez en cuando llegaban", sentenció.

" La ayuda que tenemos es de Ciudad. Ellos nos aportan alimentos secos. El Gobierno nacional no. No recibimos nada del Gobierno", aseguró Barrientos en declaraciones radiales", ahondó Barrientos. El comedor se encuentra ubicado en el barrio de Villa Soldati y, según la activista, en la actualidad recibe a más de 4000 personas.

comedorLp-1-1024x753.jpg Según la activista, el comedor Los Piletones ayuda a más de 4000 personas en la actualidad. Fundación Margarita Barrientos

Al ser consultada por la actual dirigencia política, Barrientos apuntó contra los funcionarios y aseguró que "se ausentaron completamente". En este sentido agregó: "Al comedor no llega ningún político".

"En otros años desfilaban y prometían cosas que nunca cumplían. En tantos años de mi trabajo, hoy hago un balance y nunca cumplieron lo que prometieron", reflexionó la activista.

Sobre la situación actual y el índice de pobreza que refleja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la dirigente social sostuvo que antes ayudaban a "3700 o 3800" personas, pero que ahora la cantidad de personas que asisten ascendió "pasando las 4000". "La situación esta un poco mejor, pero los precios no bajan", detalló.

"Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vemos igual, no cambia nada. La precariedad de las viviendas. Hay gente que no tiene baño. Hay mucha gente no tiene agua, luz, que los hijos no pudieron terminar la primaria", concluyó.