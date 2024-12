Medicamentos a jubilados: volvieron a convocar al ministro de Salud a la Cámara de Diputados

La convocatoria ya había sido realizada para el martes 10 de diciembre, pero ambos dirigentes faltaron. " Lamentamos la ausencia del ministro, que no es optativa ", señaló el pasado martes el diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria) , titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública , "hay una obligación republicana; nosotros tenemos la obligación de controlar al Ejecutivo, no es una decisión". "Ni siquiera hubo una carta, solo decidieron ausentarse a lo que es el control republicano del Gobierno", agregó.

El ministro de Salud, Mario Lugones , ya se había ausentado a la convocatoria que le realizó el plenario de Diputados durante el debate del Presupuesto 2025 , el pasado 6 de noviembre. El propio Yedlin recordó el otro petitorio realizado por la Comisión de Acción Social y Salud Pública al Gabinete nacional: en junio se le enviaron reiteradas citaciones a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , quien aún no concurrió a ninguna instancia legislativa.

En contrapartida, concurrieron a la citación de la semana pasada Juan José Böckel, subsecretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación , quien aseguró que la medida de recorte del PAMI "nos indujeron a tomar una acción de oficio". "Este cambio en el suministro de medicamentos no se aparta de la estructura fundamental pero incide directamente en los bolsillos de los jubilados y pensionado ", señaló.

Diputados Medicamentos Salud.jpeg Asientos vacíos del ministro de Salud y del director del PAMI.

A la Comisión de Acción Social y Salud Pública también asistió Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien sintetizó: "El tema del medicamentos parece no tener remedio en la Argentina". "Desaparecieron 44 moléculas del vademecum PAMI desde agosto pasado, y asi empezaron a desaparecer medicamentos que estaban al 100% de cobertura", se lamentó y agregó: "Hay cinco millones de jubilados que ganan $320.000, lo que agrava todo".

Finalmente, el abogado previsional Christian D'Alessandro señaló que "no podemos naturalizar que por ingresos alguien determine si nuestros jubilados tienen o no cobertura sin cargo, cuando han aportado todas sus vidas al sistema". Además, consideró que "todos los recortes que hizo el gobierno de Milei les sirve para sostener que el PAMI está en una situación critica cuando en realidad fueron ellos los que causaron la crisis".

Medicamentos para jubilados: cómo fue el recorte

A comienzo de mes, el PAMI anunció la restricción al acceso de los medicamentos gratis por mes. Se estima que la decisión puede llegar a afectar a 3 millones de jubilados. Se establecieron como condiciones tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, equivalente a $388.500, o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Además, se dispusieron que no podrán recibir medicamentos gratuitos aquellos jubilados afiliados a una prepaga; no tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo; y no ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

Los medicamentos acumularon este año una suba muy por encima de la inflación. Subieron en promedio un 240%, mientras el costo de vida avanzó 193%, según la entidad de defensa del consumidor DEUCO.

Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) en el primer cuatrimestre de este año, se vendieron 221 millones de unidades aproximadamente, cerca de 22,8 millones de unidades menos que en igual período de 2023". La baja total del mercado en el primer cuatrimestre 2024 alcanza al 9,36%".