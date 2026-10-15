Patentes en CABA: el peronismo propone ampliar la exención vigente para veteranos de Malvinas

Fuerza Buenos Aires , el bloque del peronismo, presentó un proyecto en la Legislatura porteña para extender el beneficio de las exenciones de patentes a los excombatientes de Malvinas que no se encuentran alcanzados por los beneficios que contempla el Código Fiscal.

La iniciativa es impulsada por el legislador Claudio Ferreño y busca modificar la legislación impositiva vigente, en el marco de la discusión por el Presupuesto 2027 que incluirá una propuesta del jefe de Gobierno, Jorge Macri para actualizar el texto fiscal.

La normativa actual exceptúa del pago del tributo a los vehículos de los excombatientes que están contemplados en la ley 1.075, la cual ordena el otorgamiento de un subsidio mensual y vitalicio pero establece como requisito que el beneficiario sea "nativo de la Ciudad de Buenos Aires" o que haya tenido domicilio real en la Ciudad a la fecha la aprobación de la misma.

"Este requisito limita el acceso al beneficio y deja afuera a veteranos que, pese a residir en la Ciudad desde hace años, no se encuentran comprendidos en dicha norma" , plantea el diputado porteño en las consideraciones de la iniciativa.

"¿Cómo puede justificarse que un veterano de la Guerra de Malvinas que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace veinte años , por ejemplo, quede excluido de una exención impositiva destinada a reconocer su participación en el conflicto, únicamente porque percibe una pensión o un subsidio diferente del contemplado en la Ley N. º 1.075?", se preguntó el legislador.

Qué dice el proyecto del peronismo porteño que propone ampliar la exención de patentes para veteranos de Malvinas

Para establecer "un criterio de acceso más amplio, razonable y equitativo", Ferreño propone modificar el inciso 8 del artículo 430 del Código Fiscal 2026 con el fin ampliar el beneficio y alcanzar a aquellos héroes de Malvinas que no se encuentran contemplados y que viven en CABA.

La condición de veterano de guerra "no depende del beneficio previsional o asistencial que perciba cada persona", argumentó, sino que es una condición directamente relacionada a su participación en el conflicto bélico y al servicio prestado a la Nación. "Por ello, la existencia de distintos regímenes de pensiones o subsidios no debería constituir, por sí sola, un impedimento para acceder a una política de reconocimiento como la exención del impuesto a las patentes", planteó.

Para Ferreño, la residencia prolongada en la Ciudad "constituye un vínculo concreto con la comunidad porteña" y es criterio suficiente y objetivo para determinar el acceso al beneficio. "No parece razonable que una persona que ha desarrollado su vida en la Ciudad durante décadas quede excluida de esta exención por no encontrarse incorporada a un régimen específico, mientras que otro veterano, en iguales condiciones de residencia y participación en la guerra, sí pueda acceder a ella", argumentó.

En ese marco, la modificación incorpora el vínculo de residencia con la Ciudad "sin que la percepción de una pensión o subsidio diferente se convierta en una barrera injustificada para acceder a la exención". Así las cosas, el texto abarca a aquellos excombatientes alcanzados por la Ley N° 1.075 "o que acrediten una residencia mínima de dos (2) años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de solicitud del beneficio".

El legislador de Fuerza Buenos Aires consideró que la Guerra de Malvinas "constituye uno de los acontecimientos más significativos de nuestra historia reciente" y que el reconocimiento a los héroes que participaron en ella, tanto en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), debe traducirse "en políticas públicas que contemplen las distintas situaciones personales, laborales y económicas de los veteranos".