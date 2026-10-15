Patentes en CABA: cómo regularizar deudas con quita de intereses y hasta 12 cuotas

Los propietarios de vehículos radicados en la Ciudad podrán regularizar obligaciones sin recargos y con una alternativa de financiación sin costo adicional.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos habilitará el trámite digital para ponerse al día con el impuesto automotor.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo plan para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias pendientes. La iniciativa incluye alternativas para quienes acumularon cuotas impagas del impuesto automotor y buscan resolver su situación sin afrontar todos los recargos que genera la mora.

La medida estará a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y permitirá elegir entre cancelar el saldo en un solo pago o distribuirlo en cuotas . La adhesión se va a hacer por internet, a través del portal oficial del organismo, con requisitos puntuales para acceder al beneficio.

El nuevo régimen contempla dos modalidades para regularizar las Patentes Automotores en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Gobierno porteño, el programa estará disponible desde el jueves 15 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2026.

Alcanzará a las obligaciones vencidas antes del 1 de octubre de 2026 que continúen en instancia administrativa. Las alternativas previstas son:

La diferencia entre ambas opciones está en el tratamiento de los recargos . Quienes cancelen toda la deuda de una vez quedarán liberados de la totalidad de los intereses resarcitorios incluidos en el beneficio.

plan de hasta 12 cuotas: condonación del 50% de los intereses resarcitorios, sin intereses de financiación

Quienes necesiten financiar el saldo podrán hacerlo en hasta 12 pagos, con una reducción del 50% de esos intereses y sin que se agreguen intereses por financiar el plan. En ambos casos, el esquema exige el pago mediante débito automático.

Quiénes pueden acceder al plan de regularización de Patentes

El beneficio alcanza a los titulares de vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires que tengan deudas del impuesto automotor vencidas antes del 1 de octubre de 2026. Para incorporarse al régimen, las obligaciones deben permanecer en instancia administrativa, es decir, no estar comprendidas en una gestión judicial.

Además, existe un límite sobre el monto de la deuda que se puede incorporar. El capital original no debe superar los $5.940.000 por dominio y por impuesto. Ese tope se calcula sin incluir los intereses acumulados, por lo que es importante distinguir entre el importe original de las obligaciones y el saldo total que figura al momento de hacer la consulta.

Antes de avanzar, es recomendable revisar el estado de cuenta del vehículo y comprobar qué cuotas siguen pendientes. La consulta puede hacerse desde la página oficial de AGIP.

Para acceder a la información de Patentes Automotores, el organismo solicita el número de dominio del vehículo radicado en la Ciudad. El servicio permite consultar los saldos y las boletas pendientes sin costo.

Cómo adherirse al plan de Patentes de AGIP paso a paso

El trámite se completa de forma completamente digital. Los contribuyentes deben ingresar al Portal del Contribuyente de AGIP y seleccionar la opción correspondiente a los planes de facilidades de pago. Para completar la adhesión, hay que seguir estos pasos:

ingresar a la página oficial de AGIP: www.agip.gob.ar acceder al Portal del Contribuyente con la identificación solicitada y entrar en la sección “Planes de Facilidades” seleccionar el impuesto de Patentes Automotores consultar las obligaciones pendientes y verificar los importes informados elegir entre el pago al contado o el plan de hasta 12 cuotas validar los datos y cargar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta desde la que se harán los débitos automáticos verificar que esté constituido el Domicilio Fiscal Electrónico, requisito necesario para completar la adhesión

Una vez realizado el procedimiento, es importante conservar la constancia y controlar que los débitos se efectúen correctamente. El cumplimiento de las cuotas es clave para mantener la regularización acordada.

AGIP también dispone de información puntual sobre los planes para Patentes Automotores y sobre las opciones disponibles para consultar boletas y saldos. Los contribuyentes pueden utilizar esos canales para verificar su situación antes de elegir una modalidad de pago.