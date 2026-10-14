Malvinas: la cooperación pesquera internacional abre un nuevo frente para la Argentina

Mientras el Gobierno busca que el Reino Unido cese sus acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las islas y recurre al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación británica de hidrocarburos, el sector pesquero internacional impulsa mecanismos de cooperación científica sobre el calamar Illex argentinus.

La cuestión Malvinas volvió a exponer su costado geopolítico en Vigo, España , durante la 27.ª edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR) , uno de los principales encuentros mundiales de la industria pesquera , la acuicultura y los productos del mar congelados. También en e l IV Taller Científico Internacional sobre Illex argentinus , que precedió a la feria CONXEMAR entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

En ambos se contó con representantes y científicos de la industria pesquera de las Islas que, se diría, alcanzaron estatus de “parte” en las discusiones.

El calamar de la especie illex argentinus es capturado por pesqueros españoles y de otros países, principalmente arrastreros y poteros que operan en la Milla 201 . Varios de esos países estuvieron presentes en CONXEMAR, y además en un taller multinacional de científicos donde se debatieron mecanismos de coordinación para mejorar la gestión de la pesquería y los datos sobre sustentabilidad del caladero.

La Argentina tuvo representación institucional en CONXEMAR, pero no participó de la mesa científica que debatió la gobernanza del caladero de calamar ni del entendimiento para construir una base de datos regional sobre el recurso.

La delegación argentina estuvo integrada, entre otros, por Juan Antonio Cazorla , subsecretario de Pesca de la Nación; Victoria Castro , directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina; Sergio Paleo , representante de Río Negro en el Consejo Federal Pesquero; Diego Brandán , secretario de Pesca de Chubut; Sergio Klimenko , secretario de Pesca de Santa Cruz; el senador de la UCR por la provincia de Buenos Aires Maximiliano Abad y el diputado Juan Luque , de Unión por la Patria.

¡Hola #PuntaArenas!

Muy contento de visitar #Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile. Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro. pic.twitter.com/XbLASFRCri — David Concar (@DConcar) October 13, 2026

La gobernanza del calamar y la ausencia argentina

El 7 de octubre, una mesa redonda de CONXEMAR trató la “Gobernanza internacional y sostenibilidad en las pesquerías de calamares y potas”, puso sobre el tapete la construcción de mecanismos internacionales de coordinación para administrar un recurso migratorio del Atlántico Sur. En el debate participaron representantes de China, Corea del Sur, Brasil, Uruguay, España y las islas Malvinas.

Entre las iniciativas planteadas figuró la posibilidad de avanzar hacia una gobernanza pesquera basada en la ciencia, la cooperación internacional y la sostenibilidad.

Quedó claro; sin explicitarse; en ese ambiente de industriales y expertos pesqueros internacionales que la iniciativa equivale a la creación de una OROP (Organismo Regional de Ordenación Pesquera)

Una OROP es un organismo internacional integrado por países con intereses pesqueros en una región, que puede establecer medidas comunes de conservación, límites de captura y sistemas de control.

La Argentina no podría aceptar una estructura que coloque a las autoridades británicas de las islas en un plano equivalente al de Estados soberanos, porque esa participación podría interpretarse como un reconocimiento incompatible con su reclamo de soberanía sobre Malvinas. La comitiva nacional no participó de esa instancia, en la que sí estuvieron presentes representantes de las islas.

La Argentina sostiene que las Malvinas se encuentran bajo ocupación británica y rechaza reconocer a sus autoridades como un gobierno habilitado para ejercer derechos soberanos sobre los recursos de la región.

En el Atlántico Sur, la búsqueda de sustentabilidad pesquera puede convertirse, por la vía de los hechos, en un argumento de legitimación internacional para las autoridades británicas de las islas, aunque los organizadores de CONXEMAR sostengan que el proceso y debate no pretende resolver las diferencias jurisdiccionales.

El eje del IV Taller Científico Internacional sobre el calamar illex argentinus celebrado antes de la feria Conxemar fue construir una base de datos regional compartida y mejorar la evaluación científica del recurso, en particular su abundancia, productividad y estado de explotación.

La iniciativa científica fue impulsada y financiada por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3), con el apoyo facilitador de Sustainable Fisheries Partnership (SFP), una organización sin fines de lucro de origen estadounidense dedicada a promover prácticas pesqueras y acuícolas sostenibles.

Se acordó que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (DINARA) albergará la base de datos regional, a la que podrán acceder las instituciones científicas que contribuyan con información. El grupo prevé completar el registro en cinco meses y, posteriormente, comparar los modelos de evaluación del stock.

El acuerdo científico quedó pendiente de las aprobaciones gubernamentales. El entendimiento inicial para compartir información puede funcionar como paso preparatorio de una estructura internacional de gestión pesquera del calamar en el Atlántico Sur.

Para la Argentina, el desarrollo de ese proceso exige una respuesta diplomática que evite que la cooperación avance sin considerar la controversia de soberanía.

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) desarrolla desde hace décadas estudios sobre el calamar argentino y produce conocimiento científico para evaluar la abundancia, la productividad y el estado de explotación de la especie.

Sin la participación del organismo, el proceso corre el riesgo de avanzar con información incompleta y sin uno de los actores centrales de la pesquería.

Una nueva oportunidad para la conocida cuña británica donde una base de datos científica, la acumulación de acuerdos prácticos y procedimientos compartidos creen condiciones favorables para que las autoridades británicas de las islas consoliden su presencia como interlocutor habitual en la administración de los recursos aislando a la Argentina.

El calamar y los hidrocarburos: dos frentes de la misma disputa

La preocupación por la gobernanza pesquera en el Atlántico sur coincide con otro episodio de alto impacto: la decisión del canciller Pablo Quirno de impulsar una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que el Reino Unido cese sus acciones unilaterales en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas con la explotación de hidrocarburos.

Quirno definió la iniciativa como un “hecho sin precedentes”, en una señal de endurecimiento diplomático frente a las actividades británicas en el área controvertida.

El Gobierno impulsa una presentación para que el Reino Unido cese sus acciones unilaterales en las islas. Archivo

La presentación busca impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en Malvinas y cuestionar la continuidad de acciones que la Argentina considera incompatibles con sus derechos soberanos. La coincidencia temporal entre ambos episodios expone un escenario que merece atención.

La diplomacia argentina procura reforzar su posición jurídica ante una instancia internacional, en paralelo en el ámbito pesquero se desarrolla un proceso que podría establecer nuevas formas de coordinación sobre los recursos del Atlántico Sudoccidental sin la presencia oficial del país.

Ambos están atravesados por el mismo conflicto de fondo: el ejercicio de derechos sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía se encuentra disputada.

El calamar es un recurso migratorio, un activo económico y un componente de la disputa por el control de los espacios marítimos, su “movilidad” determina en parte las misiones de patrullado que cumple la Armada y la Prefectura en el Atlántico sur.

El cuadro de situación se completó con otra señal: la llegada del embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, a Punta Arenas.

“Muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile”, publicó el diplomático tras su arribo a Punta Arenas que busca establecer una ruta de abastecimiento marítimo con Malvinas conexión que favorecería la logística de plataformas petroleras.