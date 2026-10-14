El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un nuevo plan de facilidades para regularizar deudas de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) y Patentes, con una condonación de hasta el 100% de los intereses resarcitorios. La medida comenzará a regir este jueves 15 de octubre y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
CABA lanzó un plan para pagar deudas de ABL y Patentes con hasta 100% de descuento de intereses: cómo acceder
La Ciudad habilitará un régimen para cancelar deudas vencidas de ABL y Patentes. Habrá quitas de intereses y opciones de pago en cuotas.
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El régimen contempla dos alternativas: quienes cancelen la deuda al contado accederán a una quita del 100% de los intereses, mientras que quienes opten por pagar en hasta 12 cuotas tendrán una condonación del 50%, sin intereses de financiación. En ambos casos, los pagos se realizarán mediante débito automático.
El plan alcanza a las obligaciones vencidas antes del 1 de octubre de 2026 que se encuentren en instancia administrativa. El límite es de $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto, calculado sobre el capital original de la deuda, sin incluir los intereses.
“Además de la baja histórica de patentes, a partir de ahora las familias porteñas con deuda de ABL y patentes tendrán nuevas herramientas para ponerse al día”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar la medida.
ABL y Patentes en CABA: las claves del plan de pagos
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Desde cuándo: jueves 15 de octubre de 2026.
Hasta cuándo: 31 de diciembre de 2026.
Pago al contado: condonación del 100% de los intereses resarcitorios.
Pago en cuotas: hasta 12 cuotas, con quita del 50% de los intereses y sin interés de financiación.
Deudas alcanzadas: obligaciones vencidas antes del 1° de octubre de 2026, en instancia administrativa.
Tope: $5.940.000 por partida o dominio y por impuesto, sobre el capital original.
Medio de pago: débito automático.
Adhesión: trámite online en el Portal del Contribuyente de AGIP.
Cómo adherirse al plan de facilidades de AGIP
Los contribuyentes deberán ingresar al sitio oficial de AGIP (www.agip.gob.ar) y acceder al apartado “Planes de Facilidades”. Allí tendrán que seleccionar el impuesto que desean regularizar, revisar el monto adeudado y elegir la modalidad de pago.
Luego deberán validar sus datos e informar el CBU de la cuenta bancaria desde la que se debitarán las cuotas o el pago correspondiente. Para completar el trámite también será necesario contar con Domicilio Fiscal Electrónico.
La Ciudad señaló que el nuevo régimen se suma a otras medidas destinadas a simplificar las gestiones tributarias y ofrecer alternativas para que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus obligaciones.