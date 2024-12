Patricia Bullrich confirmó que el gendarme argentino está detenido en una base de inteligencia de Venezuela

Finalmente, se refirió a las versiones que apuntaban a una presunta mediación de Colombia y Brasil para destrabar el conflicto diplomático. "Hasta ahora el canciller no me ha informado eso; me ha dicho que no tiene colaboración con nadie", dijo pero manifestó que "queremos una colaboración, porque nuestra embajada está invadida: se llevaron a un chofer de la embajada". "Estamos bajo asedio del régimen de Maduro; necesitamos que un tercer país nos ayude", concluyó.

Quién es Nahuel Agustín Gallo, el gendarme detenido en Venezuela

Agustín Nahuel Gallo es un suboficial de la Gendarmería nacional con rango de Cabo Primero oriundo de Catamarca que cumple funciones en Uspallata, en el paso fronterizo entre la provincia de Mendoza y Chile.

Su pareja y su hijo se encuentran en Venezuela desde hace nueve meses. Según confirmó su entorno, el efectivo se encontraba de vacaciones y había viajado desde su domicilio en Luján de Cuyo, Mendoza, con la intención de pasar diciembre junto a su familia y regresar al país para retornar a servicio. El domingo, cuando intentó ingresar a territorio venezolano por vía terrestre desde Colombia, fue detenido y permanece incomunicado.

En sus redes sociales, se describía a sí mismo como un amante de los viajes, con publicaciones en varios puntos turísticos del territorio nacional. Sus viajes solían estar motivados por el running, además de sentirse atraído por escalar y hacer trekking.

nahuel gallo gendarme secuestrado venezuela Nahuel Agustín Gallo permanece detenido e incomunicado desde el pasado domingo.

Cancillería pidió la "inmediata liberación" del gendarme detenido en Venezuela

A través de un comunicado, Cancillería argentina exigió "de forma categórica e inmediata, la liberación de nuestro funcionario. La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana". "Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido", ratifica.

Minutos después, emitieron un nuevo mensaje con mayor crudeza a través de sus redes sociales en donde apuntan a que "esta detención no es un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina".

"A ello se suma la presencia de francotiradores apostados frente a la sede y la ocupación ilegal de las viviendas vecinas, configurando un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática", detallan y piden "la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática".