El padre de Pablo Grillo habló sobre la salud de su hijo: "Por primera vez habla de una rehabilitación"

“El médico me entregó el parte y me comentó que sigue sin respirador. Desde ayer a la mañana está así. Cuando le hablamos, aprieta la mano, mueve los pies y parece molesto con la boca luego de haber estado entubado. Hay una gran mejoría , realmente el médico nos dijo que hubo un avance muy importante ”, expresó Fabián.

pablo grillo reportero Pablo Grillo fue herido brutalmente por un gas lacrimógeno. @pablo.grillo.39

Conmovido, el padre de Pablo agregó: “Algo que me da esperanza es que, por primera vez, se empezó a hablar de una rehabilitación”. No obstante, puntualizó que "no es ahora, no es ya", pero resaltó que "el médico nos dijo que vayamos buscando opciones para realizarla, me dio algunos consejos, y bueno...".

“La verdad es que ya no es solo una ilusión, empieza a concretarse algo más real”, concluyó Fabián. Luego, destacó el trabajo de los médicos que intervinieron en las dos cirugías de su hijo, afirmando: "Le salvaron la vida, y los veo más contentos al darme la información. Para ellos también es un motivo de alegría".

El médico que atendió a Pablo Grillo denunció el accionar de la policía

El médico Marcos Caviglia, quien fue el primero en atender a Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso de la Nación, afirmó que “nunca había visto una lesión de este tipo” y denunció que la Policía siguió avanzando "y disparando balas de goma mientras la ambulancia estaba trabajando".

Grillo, mientras cubría la marcha de jubilados del miércoles pasado, fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado directamente a su cabeza, lo que le causó la pérdida de masa encefálica. El joven fue operado tres veces y sigue internado en estado grave en el Hospital Ramos Mejía.

“Había coordinado con un grupo de compañeros trabajadores de la salud para brindar asistencia en caso de que hubiera represión, pero ni siquiera pude encontrarme con ellos, ya que empezaron a reprimir antes de que se concentrara la gente”, relató Caviglia.

“En medio de las trifulcas en la zona de Yrigoyen, comenzaron a pedir asistencia. Fue ahí cuando encontré a Pablo tirado. Por suerte, ya había dos rescatistas trabajando en la zona, y realmente fueron los que le salvaron la vida, pues llegaron preparados con los materiales necesarios y estaban brindando una primera asistencia”, detalló Caviglia.