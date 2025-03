La dura advertencia que lanzó un gremio clave para el paro de la CGT a Patricia Bullrich: "No joda"

"No sé, algunos putearán, algunos gritarán . Que nos dejen tranquilos, que se desahogue la gente . Acá hay una presión social tan grande que si nosotros nos quedamos en el molde, va a explotar por algún lado. Y no puede explotar, este gobierno tiene que llegar a los cuatro años. La democracia tiene que estar tranquila, en paz y hay que conservarla ”, agregó.

Omar Maturano.jpg "Si nos quedamos en el molde, va a explotar por algún lado", expresó Maturano.

Al ser consultado por la medida de fuerza para los primeros días de abril, que incluye una marcha al Congreso junto a los jubilados y el tercer paro general contra la administración libertaria, Maturano dijo: “Ya no alcanzaban los paros de 24 horas. Por eso solicitamos a la CGT que haya paro y movilización de 36 horas. ¿Qué significa esto? El día 9 a las 12 del mediodía, toda la gente deja de trabajar y se dirige a la movilización”.

También detalló que “lo único que andan" son trenes, colectivos y transportes públicos para llevar a la gente a la movilización, traerla de vuelta y desmovilizar. Por otra parte, también cruzó a los sectores que le exigen a la CGT una postura más confrontativa con el Gobierno, al asegurar que la CGT “fue oficialista hasta en la dictadura”.



“Todas las CGT desde 1930 hasta la fecha, fueron oficialistas. Con la dictadura también era oficialista. Tenía más diálogo con los militares que con estos", detalló. Por último, agregó que "los líderes sindicales se están dando cuenta que con estar tan callados con este Gobierno les va a ir mal en las próximas elecciones sindicales”.

Paro de la CGT: la UTA se adhiere y no habrá colectivos el 10 de abril

La CGT sumó un apoyo clave para el paro general del 10 de abril. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) que agrupa a los colectiveros confirmó este jueves que adhieren a la medida de fuerza "porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe".

"El Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios", sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA, al confirmar la adhesión al paro general.

"Hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números", remarcó Gusso y describió la dura situación de los asalariados: "hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de 2 millones, hay un aumento de inflación interanual de un 15 por ciento".