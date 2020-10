Fútbol vs. Rugby en un café en el Senado

Cambiemos había avisado a través de los medios que no quería continuar sesionando de forma virtual y con la presencia de dos representantes por bloque. Que estos debían ser lugares rotativos. La fuente explicó a Ámbito que el café ayudó a enhebrar una conversación de dirigentes políticos. No hay confirmación pero Martín Lousteau pidió una reunión con Cristina a los efectos de ser la prenda de garantía para que el bloque de Cambiemos trabajara con el formato plasmado en el protocolo. La vicepresidenta no habría concedido esa audiencia, ya que entendió que el jefe de la bancada opositora en senadores es Naidenoff.