Se recrudece la tensión en la alianza oficialista: "El que le sostuvo el gobierno a Milei el año pasado fue el PRO"

Ahora, uno de los dirigentes del PRO más cercanos a Mauricio Macri, Fernando de Andreis (secretario general de la Presidencia entre 2015 y 2019), analizó que la posición de La Libertad Avanza en Capital Federal "no es recíproca con la actitud que ha tenido el Pro en el Congreso. El que le sostuvo el gobierno a Milei el año pasado con los vetos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue el PRO. Esa actitud no fue correspondida en la ciudad”.

Asimismo, interpretó que esa postura provoca "preocupación y desconfianza en la actitud de buena fe para avanzar en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires”, aunque añadió que Cristian Ritondo -referente bonaerense del PRO- “tiene la misión de buscar el acuerdo institucional”. "En la provincia no hay ninguna posibilidad yendo separados de que no gane el peronismo", reconoció y señaló que "hay que discutir para qué acordar. Porque no es acordar por acordar y repartir lugares”, señaló