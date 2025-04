Elecciones en Ciudad: Ramiro Marra llamó a defender "las ideas de Milei" para "terminar con el kirchnerismo"

El legislador y candidato de la UCEDE aseguró que sigue impulsando la "batalla cultural que tiene el Presidente", pese a haber sido eyectado de La Libertad Avanza en enero. Además, remarcó que la competencia no es contra Manuel Adorni sino "contra las ideas del kirchnerismo".

El candidato a legislador porteño de la UCEDE, Ramiro Marra , se refirió a las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires en las que competirá por fuera de La Libertad Avanza y contra otros 16 candidatos, entre otros, el vocero presidencial, Manuel Adorni , a quien no ve como un rival sino como un complemento. En ese sentido, dijo seguir dentro del espectro de "las mismas ideas" que el presidente Javier Milei para "terminar con el kirchnerismo".

El postulante, expulsado a fines de enero del espacio libertario por orden de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, aseguró que su alejamiento no implicó un corrimiento ideológico sino que continuará dando las mismas peleas que el oficialismo nacional, pero en el distrito porteño. "Nunca me fui del lugar de donde estoy, de que tengo uso de razón, de la defensa de la sede de libertad. Tengo las mismas ideas que Milei. Es una discusión ideológica y moral", dijo.

En ese sentido, Marra pidió no desviar el debate hacia una discusión "política electoral" y "de rótulos". "No discutamos rótulos, discutamos ideas. Por eso hay que darle un reconocimiento a esta batalla cultural que tiene el Presidente como máximo referente y que no tenemos que dejar de darla", enfatizó.