PRO: cónclave bonaerense para condicionar acuerdo con La Libertad Avanza

No se esperan definiciones para hoy más allá del estado deliberativo que atraviesa al PRO desde que Ritondo, junto a Diego Santilli y Guillermo Montenegro, resolvieron avanzar en gestos fotográficos junto a Javier y Karina Milei para escenificar la voluntad de acuerdo. Sin embargo, en La Libertad Avanza ya les dejaron claro que no están dispuestos a cerrar un frente electoral del partidos junto al PRO sino que solo aceptan incorporar a dirigentes sueltos en la boleta de las fuerzas del cielo que estaría encabezada por José Luis Espert.

En esas condiciones, Macri ya avisó que no está dispuesto a ceder ante las fuerzas del cielo y que el PRO presentará su propia boleta en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la decisión no depende estrictamente del expresidente. Ritondo , como jefe del partido a nivel bonaerense, y Néstor Grindetti , titular de la asamblea partidaria encargada de avalar las alianzas electorales, deberán ser los encargado de definir el formato de un eventual acuerdo.

También será clave el futuro de las PASO bonaerense en medio de la interna del peronismo que, tras el desdoblamiento anunciado por Axel Kicillof para el 7 de septiembre, tiene a la Cámara de Diputados de la provincia a punto de votar la suspensión de las primarias en la provincia de Buenos Aires. Si las primarias se caen, el armado de las listas quedaría sometido a la lapicera de Karina en un escenario más crítico para el partido del expresidente que ni siquiera estaría en condiciones de definir en las urnas el debate por las candidaturas.

Este martes en el local del barrio porteño de San Telmo estará también Diego Santilli a quien en el PRO ya consideran más cerca de Javier Milei que de Mauricio Macri. La semana pasada el exministro de Seguridad porteño avaló incluso la posibilidad de que José Luis Espert encabece una boleta mixta de libertarios y macristas en una especia de reformulación de la estrategia del 2013 cuando los candidatos del PRO fueron dentro de la papeleta del Frente Renovador.

Cerca de La Libertad Avanza

Ritondo y Santilli sumaron a Guillermo Montenegro a la última foto en el despacho de Martín Menem junto a Karina y Pareja. La eventual salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad para ser candidata a senadora nacional por la Ciudad en las legislativas de octubre reactivó la búsqueda de un reemplazante. Montenegro, que tiene alineada su gestión y discurso en Mar del Plata con el Gobierno nacional, es una de las opciones.

El objetivo del encuentro de este martes es realizar un repaso por los municipios que gobierna el PRO, en la mayoría de los casos en acuerdo con la UCR a partir de lo que fue Juntos por el Cambio como alianza de gobierno, y por cada una de las secciones electorales para analizar en qué distritos sería posible una confluencia con La Libertad Avanza.

"En la provincia de Buenos Aires, en todos lados tendría que haber una alianza entre La Libertad Avanza y nosotros, porque pensamos más del 70% de las cosas iguales. Tenemos una visión del mundo muy parecida, creemos en las mismas cosas", dijo Ritondo. En ese sentido, recordó que desde la segunda vuelta presidencial, el PRO mostró respaldo a Javier Milei: "Nuestros diputados no solamente han apoyado, han debatido, han puesto la cara, han puesto la cabeza y han puesto los votos", afirmó Ritondo en una entrevista.

Ritondo detalló que los contactos se dan con reuniones formales e informales en distintos niveles. "No es que solamente hubo dos fotos. Hay un montón de reuniones con Sebastián Pareja, con Lule Menem, con Agustín Romo, con Matías Rancini, con diputados hablando en la provincia de Buenos Aires para ir con posiciones en común", agregó.

Sin embargo, Macri salió a enviar la versión de Ritondo. "No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir 'Queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires'. Eso no sucedió en ningún lugar", describió la máxima autoridad del partido amarillo.