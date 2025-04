Silvia Lospennato apuntó contra Patricia Bullrich: "Lideró la peor elección de la historia de PRO"

A pesar de las negociaciones y cercanías durante el año y medio de la presidencia de Javier Milei, LLA y el PRO no llegaron a un acuerdo para ir juntos en las elecciones porteñas del 18 de mayo. A medida que pasa la campaña, los cruces entre ambas fuerzas políticas van subiendo en virulencia y acusaciones.

En esta línea, Lospennato defendió su elección de permanecer en el PRO, a pesar de la caída en las encuestas y en la fuga de dirigentes. “Los que seguimos compartiendo los valores de Pro estamos acá, no nos definen ni una ni dos elecciones. Sufrimos una elección mala, la que lideró Patricia Bullrich, que fue la peor de nuestra historia. Pero seguimos acá de pie, trabajando”, remarcó la diputada nacional en radio Rivadavia.

En este contexto, admitió que las elecciones se plantean difícil para su fuerza política que gobierno la Ciudad desde 2007. “No estoy seguro de que vayamos a ganar porque se dividió el voto, la elección va a ser muy difícil. El peronismo puede ganar. Nosotros pusimos el pecho para frenar al kirchnerismo y los libertarios entraron a la cancha a favorecer su presencia“, expresó.

Se recrudece la tensión en la alianza oficialista: "El que le sostuvo el gobierno a Milei el año pasado fue el PRO"

Uno de los dirigentes del PRO más cercanos a Mauricio Macri, Fernando de Andreis (secretario general de la Presidencia entre 2015 y 2019), analizó que la posición de La Libertad Avanza en Capital Federal "no es recíproca con la actitud que ha tenido el Pro en el Congreso. El que le sostuvo el gobierno a Milei el año pasado con los vetos y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue el PRO. Esa actitud no fue correspondida en la ciudad”.

Asimismo, interpretó que esa postura provoca "preocupación y desconfianza en la actitud de buena fe para avanzar en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires”, aunque añadió que Cristian Ritondo -referente bonaerense del PRO- “tiene la misión de buscar el acuerdo institucional”. "En la provincia no hay ninguna posibilidad yendo separados de que no gane el peronismo", reconoció y señaló que "hay que discutir para qué acordar. Porque no es acordar por acordar y repartir lugares”, señaló en una entrevista en LN+.

Finalmente, apuntó contra los dirigentes que dejaron el PRO para referenciarse con La Libertad Avanza: "Cuando vos hacés cualquier cosa para mantener el poder y sostener el lugar en el que estás y traicionás a tu partido y los votantes que votaron al espacio político que representabas, es una falta de ética y es un precio".