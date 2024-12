Senado: el plan B para excluir a Edgardo Kueider y bloquear a La Cámpora

El bloque de senadores del PRO se reunirá el martes a las 13 para definir si apoya la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider en la sesión especial solicitada por Unión por la Patria (UP) ante Victoria Villarruel. La UCR también tendrá encuentro de bloque y ya comenzaron los llamados cruzados entre los espacios "dialoguistas" para consensuar una estrategia que le impida a UP quedarse con la banca de Kueider en el Senado a través de su reemplazante, Stefania Cora, dirigente de La Cámpora .

Mientras en el Poder Ejecutivo intentan mantener cerrado el recinto para no perder un aliado, en La Libertad Avanza se encendieron las luces de alarma por el apoyo de Luis Juez , jefe de la bancada macrista, al proceso de destitución del legislador detenido in fraganti en Paraguay con 211 mi dólares sin declarar.

KUEIDER CAPTURA.jpg Kueider permanece detenido en Paraguay.

Mientras el gobierno nacional intenta blindar de manera tácita a Kueider para no perder un voto en el Senado, desde el PRO comienzan a llegar señales preocupantes para Javier Milei. Este fin de semana, casi anticipando su voto a favor de la destitución de Kueider, Juez advirtió: “No me importa si perdemos la mayoría ni quién lo va a reemplazar, lo que hizo Kueider nos lastima enormemente y no tiene que haber especulación con este tema".

Es que la reemplazante de Kueider seria Stefania Cora, diputada provincial de Entre Ríos por La Cámpora. De concretarse su desembarco en el recinto, seria el voto nuevo 34 del pan peronismo que quedaría a apenas dos bancas más de dominar el quórum en el Senado.

Bloqueo a La Cámpora

Mientras desde Casa Rosada amagan con ampliar el menú de las sesiones extraordinarias para incluir un proyecto de eliminación de los fueros para los diputados y senadores, los bloques opositores comenzaron a diseñar una solución intermedia para excluir a Kueider del recinto pero sin expulsarlo para evitar que esa banca la ocupe la legisladora de La Cámpora.

Kueider pidió la licencia de manera formal. Así, algunos sectores de la UCR y el PRO se inclinarían por rechazar el pedido de expulsión impulsado para este jueves por Unión por la Patria para votar en cambio una licencia sin goce de haberes hasta que se expida la justicia. Se trata de una salida intermedia que le quitaría un voto aliado al oficialismo pero evitaría que la banca sea ocupada por una legisladora de claro perfil opositor como la entrerriana Cora.

Mientras tanto, el Congreso permanece planchado. Tampoco se publicó aún de manera oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias que había sido anunciada por Manuel Adorni a través de la red social X. Para la agenda de esta semana figuraba por ahora la integración de la comisión bicameral de amistad con los países bajos y un encuentro de la comisión de salud.