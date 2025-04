Lola Latorre envuelta en una polémica: dio positivo en un control de alcoholemia y le retuvieron el auto

Una vez retenido su vehículo, la hija de la periodista y del exfutbolista se retiró del lugar en un auto que solicitó a través de una aplicación.

La defensa de Yanina Latorre a su hija luego de que le retuvieran el auto

La periodista se refirió en su programa radial, Yanina 107.9, a la polémica que involucró a su hija Lola. "Yo me enteré hoy, no sabía nada. Mi hija tiene 24 años, es adulta y no me cuenta todo evidentemente. Empecé a ver que la gente me insultaba en las redes y me decía 'tu hija es una asesina'", expresó.

Entonces, Yanina dio contexto: "Fue a una fiesta con las amigas el viernes, no cenó, se tomó un fernet temprano y creyó que no le iba a durar toda la noche. Salió del boliche, fue a buscar su auto, no llegó a manejar que la paró la policía en un control de alcoholemia y le dio 0,5, que es el mínimo".

"Por eso no pasó a mayores. Es multa, no sanción. Se llevaron el auto en el momento y lo fue a buscar, pagó una multa de 50 mil pesos y le retienen el registro por tres días. Pero le dieron un registro provisorio y se fue manejando de ahí", concluyó.

Una fiesta clandestina, el antecedente de Lola Latorre

En noviembre de 2020, en plenas restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus Covid-19, Lola Latorre fue sorprendida dentro de una fiesta clandestina.

Además de la hija de Yanina, otras 140 personas más fueron notificadas, a quienes se les iniciaron causas en la Justicia Federal por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal.