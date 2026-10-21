Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales en medio de la pulseada por fondos con el Gobierno

El encuentro se desarrolló en la Universidad Nacional de San Martín. Los participantes hablaron de "situación crítica" y apuntaron contra Javier Milei por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.

Sergio Massa se reunió este miércoles con rectores de universidades nacionales para analizar el escenario educativo , en medio de la pulseada por fondos entre el sector y el Gobierno nacional. En el encuentro, hablaron de "situación crítica" y reclamaron contra el ajuste y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al respecto, Massa dijo ante los representantes de las casas de estudio: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”.

"Todos sabemos lo que representa la universidad pública en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”, añadió.

El cónclave entre el fundador del Frente Renovador y los rectores se desarrolló en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e incluyó el abordaje de la "crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino", al que definieron como "golpeado por el ajuste de los fondos necesarios para su funcionamiento y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno".

En esa línea, el exministro de Economía advirtió sobre la pérdida de talento que provocó el ajuste: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”

Y completó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.

En la reunión se evaluó, además, el impacto institucional del recorte: "La difícil situación salarial de docentes y no docentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha".

"Desde diciembre de 2023, las Universidades Nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, y los salarios docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo", remarcaron.

Por último, afirmaron que, pese a que el Congreso de la Nación sancionó y ratificó con mayoría agravada la Ley 27.795, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla.

Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar, ratificada por la Corte Suprema, que obliga a actualizar los salarios y las becas, y que tampoco se cumplió. Además, en primera instancia se declaró inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo frenó la aplicación de la ley.

Tensión en Diputados

El debate por financiamiento universitario volvió a levantar polvo en el Congreso. Este martes, los diputados Andrés Leone, de La Libertad Avanza, y Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, protagonizaron una discusión a los gritos durante una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

El episodio interrumpió la exposición del socialista Esteban Paulón y requirió la intervención de legisladores de distintos bloques.

El enfrentamiento ocurrió mientras Paulón le hacía preguntas al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027 y los cuestionamientos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Castagneto se levantó de su asiento y se acercó al lugar de Leone, a quien acusó de haber insultado a integrantes de la oposición. “A mí no me insulta, primero insultó él”, reclamó el exadministrador federal de la AFIP. El legislador libertario se puso de pie y negó las acusaciones. “No te puteé”, respondió, mientras repetía: “¿Yo te toqué a vos?”.