Crece la interna de la UCR después de la sesión en Diputados: "Para llevar el nombre hay que ganar una elección" + Agregar ámbito en









La postura del bloque radical en la votación por el presupuesto universitario desató un cruce de comunicados entre dos sectores del partido.

Verasay y Nieri, referentes de la UCR mendocina.

Las posiciones dentro de la UCR no se reconcilian. El nuevo punto de tensión fue la votación del Presupuesto 2027, que divorció a los miembros del bloque a la hora de votar por los fondos de las universidades. Lo que continuó fue una confrontación del Comité Nacional respondida con chicana, en la previa a una nueva sesión del Senado en donde estará puesto el foco en la postura radical sobre las partidas.

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El desencadenante ocurrió en la madrugada del viernes, cuando la oposición logró rechazar el artículo 11 oficialista por los fondos universitarios e impuso una mayoría para que se garantice la suma que solicitaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), presidida por el rector de tendencia radical Franco Bartolacci (UNR). En esa votación, más allá de la postura de los radicales sueltos, sólo un miembro del bloque UCR votó a favor. Se trató del correntino Diógenes González, mientras que sus pares chaqueños (Aguero y Cipolini), mendocinos (Verasay y Nieri) y entrerriano (Schneider) se alinearon con la postura libertaria.

Eso provocó un comunicado del Comité Nacional del radicalismo, que aseguró que tomó la decisión de que el bloque de diputados no use más las siglas partidarias, aunque luego admitieron que se lo solicitarán a las autoridades de la Cámara baja -es decir, a Martín Menem, que contó con los votos de la mayoría de ese bloque-. "El voto de sus integrantes contradice el compromiso histórico e irrenunciable del radicalismo con la universidad pública", planteó el documento, en donde celebraron el aumento al financiamiento de las univesidades y calificaron de "ajuste" la propuesta oficialista.

Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Respuesta del bloque UCR La respuesta del bloque de diputados de la UCR no tardó en llegar. También a través de un comunicado publicado en las redes sociales, consideraron que "para llevar el nombre hay que ganar una elección". "Ante la insólita solicitud presentada ante el Comité Nacional de la UCR, un grupo de diputados que conforman el espacio denominado 'Provincias Unidas' pretende arrogarse la exclusividad de la representación partidaria", continuó el texto, en referencia a los legisladores Juliano, Lousteau, Coletta, Zigarán y Rizzotti.

"Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a esta maniobra oportunista y carente de todo sustento político y orgánico", sostiene el documento, en donde apuntan: "Fueron ellos mismos quienes eligieron autoexcluirse de la vida institucional del bloque radical, al rechazar la propuesta de integración".

Las críticas no se quedan ahí, dado que el texto señala que los diputados radicales que conforman Provincias Unidas forman parte de "una línea interna del radicalismo porteño, priorizan una agenda personalista y rupturista, que busca desde 2023 fragmentar el partido". "El actual bloque de la UCR está integrado por diputados provenientes de las provincias donde el radicalismo es gobierno", se diferencian en el cierre.

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