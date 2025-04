Historia pura: está en Max, es considerada como de las mejores películas del siglo y es un excelente plan para el finde largo

Su narrativa no es lineal, y usa el recurso del blanco y negro para diferenciar entre las líneas temporales. De todas maneras, a pesar de durar más de 3 horas, mantiene un hilo narrativo atrapante que no decae. De esta manera, se puede ver qué experimentó el creador de la bomba atómica, a pesar de que su intención no fuera la utilización que se le dio, lo que no lo libró de las culpas internas.