Trabajadores estatales: ATE encabeza nuevo paro y marchará hacia el Ministerio de Economía

En sus redes sociales el Secretario General de ATE Nacional destacó que "al final los estatales entramos de manera masiva y simultánea como había convocado ATE . Me tocó presenciar uno de los momentos más conmovedores desde que asumí esta alta responsabilidad. Los despedidos ingresaban abrazados y llorando".

De esta manera, se pueden ver afectados distintos servicios públicos esenciales como ANSES, hospitales públicos, enfermerías, PAMI y otras dependencias.

Pablo Moyano amenaza con un paro nacional de Camioneros para el próximo lunes

El titular de Camioneros y cosecretario general de la Central General de los Trabajadores (CGT), Pablo Moyano, amenazó con un nuevo paro nacional para este lunes si el Gobierno no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios: “No se va a mover una hoja en todo el país”.

En declaraciones televisivas, el dirigente sindical exigió el cumplimiento del pago con aumento de salarios: 25% en marzo y 20% en abril. “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, afirmó.

En marzo, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conduce Hugo Moyano, llegó a un acuerdo con los representantes de las cámaras empresariales y logró un aumento salarial del 45% en dos tramos, a cobrar un 25% en marzo y un 20% en abril.