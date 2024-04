Gurú de la City pronosticó qué puede pasar con el dólar y cuándo será la salida del cepo cambiario

La ganancia que tuvo el tipo de cambio oficial tras la devaluación en estos últimos cuatro meses y medio se perdió frente a la aceleración inflacionaria . En ese contexto, el economista señaló que ya se encuentra por debajo de los niveles de 2023 (cuando devaluó el ex ministro de Economía Sergio Massa ) e incluso de 2015 cuando Macri hizo la salida del cepo y de enero de 2014 para la devaluación de Axel Kicillof (hoy gobernador de Buenos Aires, pero en ese momento titular del Palacio de Hacienda). "De vuelta estamos perdiendo competitividad con los socios comerciales", explicó Buteler en diálogo con el programa Mejor Postor de AM Con Vos .

Sin embargo, aclaró que esto no se debe "solo al valor del dólar", sino a que la inflación "no bajó lo suficientemente rápido". "Si devaluando se solucionarían los problemas, la Argentina tendría que ser potencia a lo que hoy. Acá no sirve con volver a devaluar, si no hay un programa que estabilice los precios, como no lo tuviste en estos cuatro meses. Vas a devaluar y va a pasar lo mismo", apuntó el economista.