Javier Milei en Bariloche: trabajadores de ATE cortan rutas y caminos al Llao Llao

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se manifestó al respecto y declaró "persona no grata" en Río Negro al presidente libertario: “Declaramos al Presidente persona no grata. Tiene que saber que para los rionegrinos no es bienvenido. Desde que asumió el Ejecutivo Nacional y hasta ahora, dejaron de ingresar más de 50.000 millones de pesos a la provincia".