Venezuela: Victoria Villarruel cruzó a Patricia Bullrich por el secuestro del gendarme

"Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar", advirtió la vicepresidenta en un mensaje con múltiples lecturas. La intervención de la vice en medio del conflicto con Venezuela por el secuestro de Nahuel Gallo en una prisión de máxima seguridad en Caracas despertó todo tipo de suspicacias en erl oficialismo.

La versión oficial era que Gallo había viajado a Caracas a visitar a su familia por temas personales mientras que Diosdado Cabello, ministro del interior y justicia evezolano, había acusado al gendarme de intentar entrar a Venezuela con "una misión". “Una persona fue detenida. Te metes en su Instagram, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea? Eso no lo dicen”, fue la duda que planteó el funcionario chavista esta semana.

En ese contexto, el mensaja de Villarruel afirmando que "jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela" pareció alimentar la versión chavista que apunta a una presunta misión secreta del gendarme en el país gobernado por Nicolás Maduro. La vice le apuntó sin nombrarla a la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. "No soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar", fue la explicación de Villarruel para deslindar toda la responsabilidad en la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio y actual funcionaria de Javier Milei.