El régimen de Nicolás Maduro se refirió al secuestro del gendarme argentino: "¿Qué venía a hacer a Venezuela?"

A través del canal estatal VTV, Cabello salió al cruce de la ministra de Justicia Patricia Bullrich: "La fascista Patricia Bullrich (dijo) ´será causa de guerra´. Declarele la guerra a Inglaterra que le robaron las Malvinas ¿eso no es causa de guerra?".

A su vez, ratificó que la situación del gendarme argentino se mantendrá en la misma línea, ya que "está en manos de la Justicia, aquí hay una Justicia que funciona de verdad". En ese sentido, arrojó: "La cancillería argentina verá qué hace. Ellos decidieron no tener relación con nosotros, se complica".

Por otro lado, el funcionario felicitó a las fuerzas de seguridad venezolanas y aseguró que a las fuerzas argentinas "les dolió porque venía a cumplir una misión".

En otro pasaje de la conferencia, Cabello recordó el pedido de detención en su contra por parte de la Justicia argentina. "Me manda a decir Fernández ´no vayas para Argentina porque te dictaron un auto de detención allá´. ¿Qué hice yo? Supuestamente iba a visitar a Milagro Sala, que me hubiese gustado. Yo no tenía en mis planes nada de eso, pero la Justicia argentina dijo que me iba a meter preso y que ellos no podían hacer nada. Ellos si pueden meter preso un venezolano", desafió.

Por último, lanzó críticas al expresidente Alberto Fernández. "Al final Fernández toda su vida fue un tibio, Argentina está bajo el gobierno de un fascista por culpa de él, entre otros", concluyó.

Quién es Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela

Agustín Nahuel Gallo es un suboficial de la Gendarmería nacional con rango de Cabo Primero oriundo de Catamarca que cumple funciones en Uspallata, en el paso fronterizo entre la provincia de Mendoza y Chile.

Su pareja y su hijo se encuentran en Venezuela desde hace nueve meses. Según confirmó su entorno, el efectivo se encontraba de vacaciones y había viajado desde su domicilio en Luján de Cuyo, Mendoza, con la intención de pasar diciembre junto a su familia y regresar al país para retornar a servicio. El domingo, cuando intentó ingresar a territorio venezolano por vía terrestre desde Colombia, fue secuestrado y permanece incomunicado.

En sus redes sociales, se describía a sí mismo como un amante de los viajes, con publicaciones en varios puntos turísticos del territorio nacional. Sus viajes solían estar motivados por el running, además de sentirse atraído por escalar y hacer trekking.