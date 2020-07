Oscar Thomas: "Apretaron a mis abogados para que me arrepienta"

"Apretaron a mis abogados para que me arrepiente, pero yo no tenía nada para arrepentirme”, dijo Thomas en declaraciones a “Mañana Silvestres” en Radio 10.

Oscar Thomas - Mañana Sylvestre - Radio 10

"O se arrepiente o va preso, me dijeron. Yo hice un escrito para estar a derecho. No tengo que arrepentirme de nada, me dedique a trabajar 150 meses hasta sábado y domingo”, agregó el ex director de Yacyretá, y señaló que pensó en el suicidio debido a las amenazas en su contra.

Thomas también defendió su labor al frente de la entidad: "Tuvimos que enfrentar a partir del 2010 problemas que comenzaron a aparecer en la central hidroeléctrica, se afectaron las turbinas, tuvimos que armar un plan de rehabilitación de las turbinas”.

En este marco, sostuvo: "Recibí con una caja de 200 millones de dólares, y después de todas las inversiones que hicimos facturé 8.200 millones de dólares en los doce años y medio y dejé 2.500 millones en la caja de Yacyretá”.

"Tuve 300 días de vacaciones no gozadas, me dedique a trabajar porque era ardua la tarea”, remarcó el exfuncionario.