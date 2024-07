Una de las consultoras más escuchadas advierte sobre el dólar y pone en duda la generación de inversiones

La consultora de Miguel Kiguel sostiene que, si bien no se identifican como defensores estrictos de un tipo de cambio apreciado, reconocen que un dólar más barato podría ser una consecuencia favorable de reformas económicas profundas.

"Nunca fuimos fundamentalistas del tipo de cambio ni lo seremos ahora, pero el tipo de cambio apreciado es un mal necesario cuando te va muy bien. Es decir, que, si en el futuro hacemos todas las reformas micro e institucionales, se aumenta la productividad y la inversión florece, nos mereceremos un dólar barato", explican.

A pesar de esta perspectiva, también destacan que el dólar actual está subestimado, lo que, junto con un salario que no está excesivamente alto en términos de dólares, preserva los márgenes empresariales. Sin embargo, advierte que el atraso cambiario limita la atracción de inversiones en sectores transables.

En cuanto a las reformas microeconómicas anunciadas por el Gobierno, la consultora subraya que aunque se espera un impacto positivo, los efectos de estas reformas no se reflejarán de inmediato en la actividad económica de los próximos meses.

KIGUEL 1200.jpg Sobre la evolución de la actividad económica, Econviews, evaluó los datos recientes del INDEC correspondientes a mayo, que muestran una ligera recuperación en comparación con abril, aunque lejos del deseado rebote en "V".

"La situación de la actividad económica en Argentina sigue siendo muy precaria. Mayo trajo algunas noticias positivas, pero necesitamos más evidencia antes de adoptar un optimismo sin reservas", señalan en su análisis, que también subraya el deterioro interanual. Entre los sectores que han mostrado signos de mejora se encuentran la construcción (+2.6%), el comercio (+0.85%), hoteles y restaurantes (+1.7%), intermediación financiera (+2%), agro (+1.6%) y transporte (+1.4%). Sin embargo, la consultora advierte que estos números pueden no ser sostenibles debido a que comparan con el mínimo de abril.

Finalmente, Econviews expresa un optimismo cauteloso, señalando que, aunque los pronósticos son alentadores, estos no sugieren una recuperación rápida. "Tenemos buenas vibras, pero no necesariamente será una línea recta. En junio no tenemos claridad sobre si la actividad ha seguido mejorando, dado que el mes presenta particularidades en términos de feriados que los sistemas de medición no capturan con precisión", concluyen. Según los datos actuales y las previsiones optimistas, la economía podría caer algunas décimas menos que el escenario base de una contracción del 3,6%.