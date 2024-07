Caso Loan Peña: liberaron al expolicía Francisco Méndez, uno de los apuntados por Laudelina

loan chaco .mp4 Gentileza NA.

Tras la denuncia de la joven, el Departamento de Trata de Personas le solicitó al sargento Alejandro Velázquez que elaborara un identikit de la persona que habría sido vista por la denunciante.

Ahora, la Justicia Federal investiga un video que se relaciona a los dichos de la joven. En las imágenes difundidas, se observa a una mujer con gorra y campera bordó agarrado de la mano con un nene el jueves 25 de julio a las cerca de las 19 horas.

El excomisario Walter Maciel fue trasladado al penal de Marcos Paz

El excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, imputado por presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el niño desaparecido en la localidad correntina desde el pasado 13 de junio, fue trasladado al penal de Marcos Paz, luego de que ayer ampliara su declaración ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya.

Maciel es el segundo de los ocho detenidos del caso que es llevado a una cárcel de Buenos Aires. La primera había sido Laudelina Peña, quien está alojada en un calabozo del penal de Ezeiza.

Una vez finalizadas las indagatorias, la magistrada solicitó peritar dos armas de fuego, de las cuales una pertenecería a Maciel y otra al propio Francisco Méndez.

Tras hablar ante las autoridades del caso, Maciel manifestó su miedo de volver a la cárcel: “Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador”.