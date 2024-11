Oficinas: Núñez gana protagonismo y se consolida como nuevo polo para las empresas

Nicolás Cox (N.C): Lo que define ahora los modelos de trabajo es la flexibilidad. Si algo dejó la pandemia es saber que hay que adaptarse a diferentes circunstancias, diferentes maneras de hacer las cosas. Flexibilidad de horario, flexibilidad de espacios, flexibilidad de integrarte con diferentes equipos. No solo has tenido que adaptar tus horarios sino también las instalaciones para eso. En definitiva, no podes decir que tenes una cultura de trabajo flexible cuando ofreces un despacho chiquito uno al lado del otro, o no tenes espacio de reuniones con tecnología zoom, todas esas cosas tienen que acompañar. Las empresas poco a poco fueron adoptando ese tipo de herramientas buscando un espacio propicio para esa flexibilidad. La gente valora el trabajo flexible, más aun es ciudades como Buenos Aires donde la infraestructura de transporte no es la óptima.