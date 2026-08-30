Aumenta el transporte en septiembre: cuánto costará viajar en colectivo, tren y subte en el AMBA

Con el inicio del nuevo mes, aumentarán las tarifas del transporte público que circula por la Ciudad y el conurbano bonaerense. De cuánto será el boleto mínimo.

Desde el martes 1 de septiembre comenzarán a regir nuevos cuadros tarifarios para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ajuste alcanzará a colectivos, trenes y subte , aunque los porcentajes serán diferentes según cada servicio y jurisdicción. Además, como cada inicio de mes, habrá aumentos en servicios, prepagas, alquileres, colegios y más .

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El incremento llega en un contexto de sucesivas actualizaciones de las tarifas durante 2026. En el caso de los colectivos, el aumento estará vinculado a los mecanismos de actualización que toman como referencia la evolución de los precios más un adicional.

De esta manera, los principales valores mínimos del transporte público quedarán en $887,87 para los colectivos de CABA, $1.158,97 para los colectivos en la Provincia, $1.753 para el subte y $480 para los trenes con SUBE registrada.

Las líneas de colectivo que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un aumento del 4,1% desde el 1° de septiembre.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de $852,90 a $887,87 para los usuarios que tengan la SUBE registrada.

Los valores quedarán de la siguiente manera:

0 a 3 km: $887,87

$887,87 3 a 6 km: $986,57

$986,57 6 a 12 km: $1.062,56

$1.062,56 12 a 27 km: $1.138,61

La actualización alcanza a las líneas bajo jurisdicción porteña. Con el nuevo incremento, los colectivos de CABA acumularán una suba de alrededor del 43,7% en lo que va del año.

Colectivos en provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo superará los $1.150

En las líneas de colectivo bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el incremento será del 4,3%. El boleto mínimo, correspondiente a recorridos de hasta 3 kilómetros, pasará de $1.111,19 a $1.158,97 para quienes utilicen una SUBE registrada.

El nuevo cuadro será:

0 a 3 km: $1.158,97

$1.158,97 3 a 6 km: $1.303,83

$1.303,83 6 a 12 km: $1.448,71

$1.448,71 12 a 27 km: $1.738,45

$1.738,45 Más de 27 km: $2.043,84

Con la actualización de septiembre, las tarifas de los colectivos bonaerenses acumularán una suba de 68,76% durante 2026.

Subte: cuánto costará viajar desde septiembre

El subte porteño también tendrá una nueva actualización tarifaria. El aumento será de aproximadamente 4,1% y llevará el valor general del viaje a $1.753.

Además, continuará vigente el esquema de descuentos según la cantidad de viajes realizados durante el mes:

1 a 20 viajes: $1.753

$1.753 21 a 30 viajes: $1.402,40

$1.402,40 31 a 40 viajes: $1.227,10

$1.227,10 Desde 41 viajes: $1.051,80

El sistema busca reducir el costo por viaje para quienes utilizan el servicio con mayor frecuencia. También continuarán vigentes los beneficios correspondientes a la Tarifa Social y otros pases establecidos por la normativa.

Trenes: el boleto mínimo sube a $480

Los trenes metropolitanos serán los que tendrán el mayor incremento porcentual entre los principales medios de transporte del AMBA.

Desde septiembre se aplicará una suba del 14,29%, por lo que el boleto mínimo para pasajeros con SUBE registrada pasará de $420 a $480.

El nuevo esquema alcanzará a las líneas:

Mitre

Sarmiento

San Martín

Roca

Urquiza

Belgrano Norte

Belgrano Sur

Para los trenes del AMBA, además, el valor del boleto dependerá de la sección recorrida. La segunda sección tendrá un valor de $669, mientras que la tercera llegará a $833.

SUBE: qué pasa si la tarjeta no está registrada

Los valores detallados corresponden a pasajeros que utilizan una SUBE registrada. En caso de viajar con una tarjeta sin registrar, el costo del pasaje será mayor.

También continuará vigente la Tarifa Social Federal, que contempla una reducción del 55% para los beneficiarios alcanzados por el programa. A esto se suman los descuentos de la Red SUBE para quienes combinan distintos medios de transporte dentro del período establecido.