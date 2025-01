Confirmaron la fecha para el lanzamiento de la PlayStation 6: cuándo será

Asimismo, otro dato filtrado sostiene que AMD potenciará la PS6 con su próxima arquitectura UDNA, que combina la tecnología CDNA (Instinct) diseñada para centros de datos y la tecnología de juegos RDNA (Radeon).

El lanzamiento más reciente: la PlayStation 5 Pro

Las mejoras con respecto a la versión base son las siguientes:

Ray Tracing avanzado , es decir, un modo de trazado de rayos con reflejos y refracción de la luz más precisos y naturales.

, es decir, un modo de trazado de rayos con reflejos y refracción de la luz más precisos y naturales. Spectral Super Resolution es otra de las nuevas funciones, mediante la cual la PS5 Pro usará algoritmos para mejorar la calidad de la imagen y aumentar la resolución.

Estas tres características responden a un cuidado específico por parte de Sony a la imagen, así como al equilibrio entre calidad y fluidez de la misma. Por otra parte, no vendrá con lectora de discos ópticos ni tampoco tendrá incluido el pie vertical. Asimismo, cuenta con un disco interno de 2 TB, es decir, el doble que la versión anterior.

En la misma línea, Sony confirmó que 8500 juegos se verán beneficiados en el aspecto gráfico por la potencia de la PS5 Pro. Reconocidos a través del logo “PS5 Pro Enhanced”, algunos de los títulos destacados son Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Last of Us Part II Remastered, entre otros.