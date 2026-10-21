EEUU sancionó a una firma china por sus presuntos vínculos con el robo de tecnología de Google

Washington incluyó en su lista negra a la firma china de capital de riesgo y a tres filiales por su supuesto financiamiento a una startup vinculada con el robo de secretos comerciales de inteligencia artificial.

Archivo. La decisión fue anunciada para el Departamento de Estado de EEUU.

En una nueva medida que refleja la tensión entre Estados Unidos y China por el desarrollo de la inteligencia artificial, el gobierno de Donald Trump incluyó en una lista negra a MiraclePlus, una firma china de capital de riesgo fundada por Lu Qi , exespecialista en inteligencia artificial de Microsoft, acusada por Washington por presuntos vínculos con una startup acusada de robar secretos comerciales de Google vinculados con esa tecnología.

El Departamento de Estado anunció el pasado lunes sanciones contra Shanghai Zhisuan Technology , una empresa fundada por Ding Linwei, un exingeniero de software de Google condenado este año por el robo de información confidencial relacionada con inteligencia artificial. Las medidas también alcanzaron a MiraclePlus y a tres de sus filiales, bajo la acusación de haber proporcionado financiación inicial a la startup.

Las sanciones pueden incluir el congelamiento de activos en territorio estadounidense y restricciones para operar con entidades bancarias . Sin embargo, MiraclePlus negó haber invertido en Zhisuan y cuestionó la decisión de Washington.

Por su parte, la firma emitió un comunicado el martes, donde aseguró que las medidas fueron sorpresivas ya que se impusieron sin previo aviso. Además, señalaron que mantiene conversaciones con las partes involucradas para intentar revertirlas y también manifestaron su expectativa de resolver el conflicto.

Fundada en 2023, Zhisuan desarrolla una plataforma de software destinada a facilitar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Según el Departamento de Estado, Ding había presentado una solicitud para ingresar al programa de incubación de startups de MiraclePlus en la que destacaba sus conocimientos sobre la tecnología de Google.

Quién es Lu Qi, el exejecutivo de Microsoft detrás de MiraclePlus

Lu Qi construyó su trayectoria entre algunas de las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos y China. En 2017, Baidu lo contrató para dirigir sus iniciativas de inteligencia artificial, pero dejó el cargo un año después por motivos personales.

Ese mismo año, Sam Altman, entonces presidente de Y Combinator, lo incorporó a la aceleradora estadounidense para ayudar a desarrollar YC China. Cuando Y Combinator abandonó esa expansión en 2019, Lu y su equipo continuaron las operaciones bajo la marca MiraclePlus.

Desde entonces, la firma respaldó a varias startups chinas con proyección en el sector tecnológico. Entre ellas figuran SiliconFlow, especializada en infraestructura de inferencia de inteligencia artificial, y AgiBot, fabricante de robots. Ambas empresas tienen previsto cotizar en la Bolsa de Hong Kong.

La decisión de Washington introduce un nuevo frente de tensión para una firma vinculada al ecosistema de emprendimientos tecnológicos chino. Los representantes de MiraclePlus no respondieron de inmediato a las consultas enviadas por correo electrónico y mensaje.

El caso del exingeniero de Google condenado por robar secretos comerciales

La investigación contra Ding Linwei es uno de los casos de propiedad intelectual vinculados con inteligencia artificial que captaron la atención de las autoridades de las dos mayores economías del mundo.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Ding trabajó en secreto con dos empresas de inteligencia artificial radicadas en China mientras todavía era empleado de Google. Tras su condena, las autoridades sostuvieron que se había apropiado de más de 2.000 páginas de secretos comerciales y las había almacenado en su cuenta personal en la nube.

Además, habría descargado archivos en su computadora menos de dos semanas antes de renunciar a Google, en diciembre de 2023.

La defensa de Ding argumentó que los documentos que se llevó no cumplían con la definición legal de secreto comercial. Sus abogados también sostuvieron que la fiscalía no había demostrado que tuviera la intención de utilizar esa información en beneficio de su empresa o de China.

En septiembre, Ding fue condenado a un año de prisión. El caso se convirtió en un antecedente relevante dentro de las disputas por la protección de tecnología vinculada con inteligencia artificial, en un contexto de creciente competencia entre Washington y Beijing.