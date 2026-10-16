China evalúa restringir las exportaciones de tecnologías de inteligencia artificial y biotecnología

Pekín presentó un proyecto que contempla prohibir la venta al exterior de 14 tipos de tecnología y limitar otras 26. La iniciativa se enmarca en la disputa con Estados Unidos por el desarrollo y el control de sectores estratégicos.

China anunció que estudia imponer nuevas restricciones a las exportaciones de tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial (IA) , la biotecnología y la energía solar, en medio de las tensiones con Estados Unidos por el liderazgo en innovación. El anuncio estuvo a cargo del Ministerio de Comercio chino, que detalló que la iniciativa plantea prohibir las exportaciones de 14 tipos de tecnología y establecer restricciones sobre otras 26.

El proyecto incluye herramientas de inteligencia artificia l capaces de generar o modificar código malicioso, además de modelos entrenados con datos estratégicos y sensibles de China. El documento también contempla limitar la venta al exterior de tecnologías que podrían utilizarse para actividades de piratería informática.

El gobierno de Xi Jinping justificó la propuesta por los riesgos asociados con el avance de la inteligencia artificial y abrió una consulta pública de un mes para recibir observaciones: "Los diversos riesgos intrínsecos y derivados relacionados con la inteligencia artificial suscitan una gran atención en los países de todo el mundo", indicó el Ministerio de Comercio en un comunicado.

La iniciativa se conoce en un contexto de creciente rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington. En los últimos meses, ambos países se acusaron mutuamente de apropiarse de las capacidades de modelos de inteligencia artificial desarrollados por empresas de la otra potencia.

El proyecto también refleja las diferencias entre los gobiernos sobre cómo regular esta industria. Xi Jinping reclamó en varias ocasiones establecer salvaguardias para la inteligencia artificial, mientras que su homólogo estadounidense defiende un enfoque regulatorio más limitado.

El factor geopolítico pesa en las decisiones de cada mandatario. Tras las advertencias del sector tecnológico estadounidense, Donald Trump tomó distancia y sentenció la discusión con una frase contundente: "Quién gana la IA, gana".

Nvidia: el caso de testigo de los chips

La discusión no es algo reciente. EEUU mantiene controles de exportación que establecen qué tecnologías pueden vender en el exterior las empresas estadounidenses y las compañías extranjeras que utilizan desarrollos de ese país desde hace varios años. En octubre de 2022, el Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió la venta a China de chips avanzados para inteligencia artificial, con el objetivo de limitar el acceso del país asiático a componentes clave para desarrollar modelos de última generación.

Las primeras restricciones alcanzaron a los chips A100 y H100 de Nvidia, que por entonces se utilizaban para entrenar prácticamente todos los modelos líderes. La compañía respondió con versiones de menor rendimiento que podía comercializar legalmente en el mercado chino. Sin embargo, Washington endureció las reglas en octubre de 2023 e incorporó también los modelos A800 y H800.

La lista de componentes restringidos volvió a ampliarse en diciembre de 2024, cuando la administración estadounidense incluyó las memorias de alto ancho de banda, utilizadas para transferir grandes volúmenes de información a los procesadores de inteligencia artificial.

En abril de 2025, Nvidia también quedó obligada a obtener una licencia para vender en China el H20, un chip diseñado para cumplir con las regulaciones anteriores. La decisión llevó a la empresa a reconocer una pérdida contable de u$s4.500 millones por productos que ya no podía comercializar en ese mercado.

Más recientemente, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sostuvo que la compañía podría interrumpir el suministro de chips a desarrolladores que utilicen su tecnología para crear sistemas de inteligencia artificial inseguros. No obstante, aclaró que antes de tomar una decisión de ese tipo buscaría dialogar con el cliente y advirtió sobre los límites de la responsabilidad del fabricante respecto del uso que terceros hacen de sus productos.

“Es una hipótesis", señaló Huang durante una entrevista con Bloomberg en Londres, al ser consultado sobre la posibilidad de dejar de abastecer a una empresa que desarrolle software de manera irresponsable, siendo las empresas chinas - y sus modelos opensource - grandes candidatos a quedarse afuera de nuevas innovaciones de la empresa líder mundial en chips.