El CEO de Nvidia defendió el futuro de la inteligencia artificial ante las caídas en Bolsa

Jensen Huang sostuvo que los beneficios económicos de la IA permitirán superar el nerviosismo de los inversores. El sector de semiconductores atraviesa su mayor racha de bajas desde 2008.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, defendió el potencial económico de la inteligencia artificial durante un evento en Berlín.

El director ejecutivo de Nvidia , Jensen Huang , buscó llevar tranquilidad a los inversores en medio de las caídas de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial (IA) . Su argumento es que la transformación económica que promete esta tecnología terminará por imponerse a las dudas sobre el costo y la sostenibilidad de las inversiones.

“ Todo esto va a pasar, y la razón es muy sencilla ”, afirmó en un evento celebrado el viernes en Berlín. El empresario sostuvo que la IA tendrá un impacto positivo en todos los sectores y países, y remarcó que su desarrollo todavía está en una etapa inicial, en declaraciones con Bloomberg.

Las declaraciones llegaron al final de una semana de fuertes pérdidas para fabricantes de chips y compañías que proveen infraestructura tecnológica. Según el mismo medio, el índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia acumuló ocho sesiones consecutivas de caídas , su peor racha desde la crisis financiera de 2008. Las acciones de Nvidia, por su parte, retrocedieron en siete de esas ocho ruedas.

El nerviosismo del mercado se concentra en una pregunta: si los ingresos que genere la IA alcanzarán para sostener las enormes inversiones en chips, centros de datos y servicios de computación .

El aumento de los costos de financiamiento agregó presión sobre las empresas que dependen de deuda para expandirse. Las dudas sobre cuánto demorarán en materializarse los beneficios económicos contribuyeron a la venta de acciones tecnológicas durante la semana.

Huang mantuvo, sin embargo, su visión optimista. Según expresó ante Bloomberg, las noticias de corto plazo no modifican los fundamentos del negocio y los inversores deberían concentrarse en el potencial de la tecnología. “Manténganse centrados en los principios básicos”, pidió el ejecutivo.

Nvidia ocupa un lugar central en esa expansión: sus aceleradores se utilizan para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. La compañía también amplió su oferta de hardware, software y servicios alrededor de esa infraestructura.

CoreWeave, bajo presión por su deuda

Uno de los casos que concentra la atención es CoreWeave, un proveedor de servicios de computación en la nube que cuenta con Nvidia entre sus principales patrocinadores.

De acuerdo con Bloomberg, los bonos de la empresa alcanzaron niveles que suelen asociarse con dificultades financieras, mientras que sus acciones perdieron una cuarta parte de su valor durante la semana.

La compañía se convirtió en una prueba para el financiamiento del auge de la IA: necesita sostener la expansión de sus centros de datos en un contexto en el que conseguir capital resulta más costoso. La caída de sus títulos refleja la preocupación por ese esquema y sus efectos sobre el resto del sector.

Frente a esas señales, Huang insistió en mirar más allá de los balances inmediatos. Su apuesta es que los beneficios de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial terminen por disipar la desconfianza del mercado.