Nvidia perdió un 34% de participación en el mercado chino de chips de IA

Las restricciones de EEUU y el avance de Huawei golpearon las ventas de Nvidia en China. Mientras tanto, los fabricantes locales aceleran el desarrollo de semiconductores para competir con los líderes globales.

Archivo. Más allá de los modelos, la carrera por la IA también se juega en la producción de semiconductores.

La participación de Nvidia en el mercado de chips de inteligencia artificial en China cayó durante el primer semestre de 2026. En total, la empresa líder en el sector de semiconductores envió un total de 678.000 chips de IA para centros de datos en el gigante asiático, una caída del 44% respecto de los números registrados el año anterior.

La situación se inscribe en medio de la tensión geopolítica por la "carrera de la IA", en donde EEUU y China representan los dos principales polos de desarrollo de esta tecnología. Producto de esto, Washington reforzó los controles de exportación de chips Nvidia hacia Pekín, lo que aceleró la caída. Además, las cifras también se explican por los avances de Huawei en su país de origen.

En total, según reflejó el informe de la agencia Reuters, la participación de mercado de Nvidia en chips IA en China cayó un 34%.

La industria china de semiconductores acelera su desarrollo para reducir la brecha tecnológica con los principales fabricantes internacionales, en un contexto marcado por las restricciones de Estados Unidos a la exportación de chips avanzados. La presión de los competidores locales y las limitaciones comerciales también impactan en Nvidia, que enfrenta dificultades para ampliar sus ventas en uno de los mercados clave para la inteligencia artificial.

Las trabas de Washington para comercializar sus chips de IA más avanzados en China explican buena parte de la caída de Nvidia en ese mercado. A su vez, Pekín rechazó gran parte de los modelos de menor capacidad que EEUU sí autorizó para su venta, con permisos limitados para las operaciones locales.

En paralelo, Huawei, el principal fabricante chino de chips de inteligencia artificial, avanza en el desarrollo de alternativas propias. A la compañía se suman otros actores locales, como T-Head, la unidad de diseño de semiconductores de Alibaba; Cambricon; Kunlunxin, de Baidu; Hygon y CXMT, que también trabajan en chips cada vez más sofisticados o necesarios en otras partes de la cadena de servidores o centros de datos.

Según un reporte de Reuters, Huawei concentra el 28% del mercado chino de chips de IA entre los desarrolladores locales. T-Head cuenta con una participación del 7%, Cambricon alcanza el 5%, Kunlunxin tiene el 4% e Hygon, el 3%.

La disputa se desarrolla en un mercado cuya demanda creció con fuerza en los últimos años, impulsada por los esfuerzos de empresas estadounidenses y chinas por entrenar y desplegar modelos avanzados de inteligencia artificial.

El avance de los jugadores chinos

Uno de los movimientos más recientes llegó de la mano de CXMT, uno de los principales fabricantes chino de semiconductores, que anunció un avance tecnológico que sus competidores, entre ellos Samsung Electronics y SK Hynix, llevan años intentando alcanzar. La afirmación, todavía sin sustento técnico público, sacudió a los mercados y volvió a poner el foco en la ofensiva china en un segmento estratégico para la industria.

El presidente de CXMT, Cao Kanyu, anticipó durante una conferencia del sector celebrada en Shanghái que la empresa planea lanzar antes de fin de año un nuevo tipo de chip para servidores de centros de datos. El producto utilizará el diseño denominado 4F², que permitiría concentrar una mayor capacidad de cálculo en un mismo componente.

CXMT también crece como alternativa.

Si CXMT efectivamente alcanzó ese estándar, habría conseguido adelantarse a Samsung y SK Hynix, pese a las sanciones estadounidenses que restringen su acceso a tecnologías y herramientas avanzadas, incluidas las máquinas de fabricación de ASML Holding NV.

Cao no ofreció mayores precisiones sobre el desarrollo. Sin embargo, sus declaraciones, ampliamente difundidas, contribuyeron a desatar ventas en acciones de empresas de semiconductores de todo el mundo. El martes, los papeles de Samsung y SK Hynix cayeron más de un 7% en Corea del Sur y presionaron al índice Kospi. La reacción se produjo después de que Micron Technology Inc. cerrara la jornada anterior con una baja del 4%.

El anuncio también llegó meses después de que CXMT se convirtiera brevemente en la empresa más valiosa de China tras una espectacular salida a bolsa durante el verano. La compañía busca reducir la distancia con sus competidores extranjeros en la fabricación de semiconductores.

La diferencia entre los diseños 6F² y 4F² resulta central para entender el posible avance. El primero es el estándar vigente en el sector y hace referencia a una superficie equivalente a seis veces el cuadrado del tamaño de la característica de un chip, es decir, el ancho de línea básico entre transistores. Samsung y SK Hynix exploran alternativas para reducir esa medida a 4F², lo que permitiría, en teoría, alojar las mismas celdas en una superficie menor y mejorar la eficiencia.

En palabras de Cao, CXMT está trabajando en una nueva disposición de los transistores mediante su apilamiento. La arquitectura, denominada “Vertical Surrounding Gate”, buscaría reducir las fugas y otros efectos secundarios que dificultan la reducción de las dimensiones más allá del estándar actual.

De funcionar, el desarrollo se sumaría a otras iniciativas con las que las empresas chinas buscan sortear las restricciones tecnológicas estadounidenses mediante soluciones propias. Entre ellas figuran los avances de Huawei y DeepSeek en sus respectivos campos.

Huawei también busca caminos alternativos para mejorar el rendimiento de sus semiconductores. En mayo, presentó su denominada “Ley de escalado de Tau”, una propuesta que busca ofrecer una alternativa a la Ley de Moore, basada en la reducción del tamaño de los transistores para aumentar la capacidad de procesamiento.

En lugar de concentrarse exclusivamente en esa reducción, la estrategia de Huawei apunta a acelerar la transmisión de datos y aumentar la densidad de transistores dentro de un chip mediante la tecnología LogicFolding. La empresa ya comercializa semiconductores que incorporan este desarrollo y que se utilizan en los smartphones presentados este año.

Mientras tanto, CXMT acelera la producción de memorias avanzadas para responder al crecimiento de la demanda asociada a la inteligencia artificial. La capacidad de fabricar componentes más sofisticados también podría mejorar su posición competitiva cuando la escasez global de suministro comience a moderarse en los próximos años.

Pese a esos avances, la empresa china todavía se encuentra rezagada en el segmento de memorias de gran ancho de banda (HBM), utilizadas en los aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia. Sin embargo, su participación en el mercado más amplio de memorias DRAM viene creciendo.

Los datos recopilados por Counterpoint Research muestran que CXMT alcanzó una cuota del 10% del mercado de DRAM durante el segundo trimestre del año, frente al 4% registrado en el mismo período del año anterior.