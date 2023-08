Nintendo reveló todos los detalles de Super Mario Bros. Wonder: la evolución del clásico fontanero.

En un día muy agitado para la industria de los videojuegos , Nintendo hizo su parte con una transmisión dedicada a revelar todo sobre Super Mario Bros. Wonder . El nuevo juego en dos dimensiones del famoso fontanero se postula como una renovación total de la franquicia.

La nueva Direct duró unos 15 minutos y reveló nuevo gameplay, poderes y transformaciones para el próximo juego de Nintendo Switch que llegará el 20 de octubre. "Preparate para saltar a lo inesperado con Super Mario Bros. Wonder, ¡la nueva evolución de Mario y el primer juego de plataformas en dos dimensiones de Super Mario Bros. en más de 10 años! Con el nuevo Reino Flor para explorar y una gran variedad de personajes jugables, Super Mario Bros. Wonder también introduce las Flores Wonder, ítems que cambian el juego con sorpresivos efectos que tenés que mirar para creer", describió Nintendo en un comunicado oficial.