Misión Artemis II: ATENEA y la ciencia argentina, a bordo de un hito histórico de la NASA

Más de 50 años después del Apollo 17, la misión Artemis II de la NASA volverá a viajar hacia la órbita lunar. Y la ciencia argentina será parte del hito: la nave Orión despegará con ATENEA a bordo, un satélite desarrollado íntegramente en el país.

La misión Artemis II despegará el próximo miércoles 1° de abril, una fecha que quedará para el recuerdo: será el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre en más de cinco décadas, desde el Apollo 17 . En este escenario, la Argentina formará parte del nuevo hito de exploración espacial ya que la nave Orión llevará a bordo al satélite ATENEA , un CubeSat científico de 12 unidades (12U), diseñado y fabricado íntegramente en Argentina, que volará como carga útil secundaria y recopilará información clave durante su odisea en el espacio.

El proyecto nacional fue elegido entre propuestas de más de 50 países y representa la única participación de Latinoamérica en Artemis II . Argentina fue seleccionada junto a Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita para desarrollar satélites para esta misión.

La misión Artemis tendrá como principal objetivo poner a prueba el cohete SLS, la cápsula Orión y recopilar información sensible de cara al resto de despegues pautados del programa, que planea volver a poner un humano sobre la Luna a mediados de 2027.

¿Qué es Atenea? Básicamente un CubeSat científico de 12 unidades (12U), con dimensiones de 30 x 20 x 20 centímetros y un peso de 15 kilogramos, diseñado y fabricado íntegramente en Argentina . Su rol será ubicarse entre la Tierra y la Luna - a 70.000 kilómetros de distancia -, para obtener datos y transmitirlos con las estaciones terrenas de la CONAE en Tierra del Fuego y Córdoba. El microsatélite incorpora sistemas electrónicos avanzados y una carga útil repartida en dos subsistemas principales: sensores fotomultiplicadores de silicio y un receptor GNSS de navegación satelital.

La fabricación fue coordinada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) junto a universidades e institutos de todo el país, entre los que se encuentran; la Universidad de San Martín (UNSAM) , la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP) , la Universidad de Buenos Aires (UBA) , la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la empresa VENG.

El detalle de la ubicación del satélite ATENEA en el cohete que llevará a la tripulación a orbitar la Luna.

En detalle, la UNLP diseñó la plataforma del satélite, mientras que el CTA fabricó su estructura e integró los subsistemas. Desde la UBA, el equipo Astar Aeroespacial creó el sistema de carga de baterías. La CNEA fue la encargada de fabricar los paneles solares que abastecen de energía al satélite. En el IAR se realizaron los ensayos de antenas en una cámara que simula condiciones espaciales y se construyó la estación terrena para recibir señales. VENG produjo el cableado necesario para el vuelo y las pruebas funcionales, además de participar en la integración final.

El objetivo de Atenea será validar tecnologías innovadoras que serán claves para las próximas misiones Artemis. En detalle, su tarea abarcará desde medir la radiación desde órbita hasta el espacio profundo, evaluar el comportamiento de componentes electrónicos en condiciones extremas, analizar datos de navegación GNSS desde altitudes superiores a sus constelaciones; validar enlaces de comunicación de largo alcance; y evaluar sensores de muy baja luminosidad y sistemas de medición de radiación.

En diálogo con Ámbito, el doctor en Ciencias Aplicadas, graduado y docente de la UNSAM y parte del equipo que trabajo en el proyecto, Gabriel Sanca, resumió: "ATENEA tiene dos gran tareas: por un lado probar tecnología en el espacio, demostrar su operatividad y en qué condiciones; y por otro lado, objetivos científicos. Desde la UNSAM desarrollamos un instrumento que permite medir radiación y ensayar dispositivos optoelectrónicos. También hay un instrumento GPS".

En ese sentido, destacó que ATENEA no aporta información para la misión Artemis II "pero si es parte de la ciencia que puede ser aplicada a futuras misiones, tanto del programa Artemis como para su uso en desarrollos nacionales".

La potencialidad de la industria aeroespacial argentina

La colaboración con la NASA tiene historia detrás y, además, desde el 2023 se encuentra institucionalizada, cuando nuestro país se convirtió en el 28° país en firmar los Acuerdos de colaboración Artemis. Y esto, para Sanca, no es casualidad: "Tenemos un gran know-how acumulado en diferentes instituciones y empresas. Esa capacidad existe y es muy potente. Somos referentes en el sector en Latinoamérica. Tenemos capacidades instaladas, laboratorios, universidades, centros donde gestionar y producir tecnología y conocimientos".

Sin embargo, la participación de Argentina en la misión Artemis II llega como en un momento de crisis para el sector científico argentino.

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) - y según los lineamientos del Presupuesto 2026 - la Función Ciencia y Técnica (FCyT) del Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) caerá un 7,2% en términos reales contra 2025 y marcará un descenso total del 46,4% real desde 2023, momento en que asumió Javier Milei.

image El CONAE refleja una caída del 57% de su presupuesto en términos reales en tres años. CIICTI

Esto también marcará un mínimo histórico de inversión: en 2026 se ubicará en torno al 0,149% del PBI. Lejos quedó lo estipulado por la Ley 27.614 de Financiamiento del SNCTI - incumplida durante los últimos años y derogada en parte por el Presupuesto 2026 -, que tenía por objetivo alcanzar un 0,45% del PBI en 2025 (ronda el 0,157%) y una meta de 0,52% en 2026 (se proyecta un 0,149%)

Sobre el rol de las universidades - actualmente en conflicto con el Gobierno por la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario - Sanca reflexionó: "Hoy por hoy, más allá del la falta de financiamiento para realizar los proyectos - que con un grado mayor o menor de creatividad se pueden empujar - la mayor dificultad se encuentra en los salarios. No son competitivos para roles de estas características en esta u otras industrias y es complejo sostener equipos".

Como contrapartida a la situación económica, el investigador de la UNSAM vislumbró un ecosistema local donde la colaboración entre instituciones como VENG, INVAP, CONAE y ARSAT "no es casual" sino el resultado de "décadas de desarrollo sostenido", a lo que se suma un "ecosistema académico más activo" y un sector privado que muestra señales claras de crecimiento, en ejemplos como Satellogic y Skyloom.

"Argentina ya demostró que puede desarrollar satélites complejos de manera íntegra, como SAOCOM o los satélites de ARSAT. La capacidad existe. El desafío no es técnico, sino de escala: sostener inversión, continuidad y articulación para que estos desarrollos no sean excepciones, sino una práctica sistemática".

La misión Artemis II y el relanzamiento de la exploración espacial

El programa Artemis forma parte del relanzamiento de la exploración espacial, que tiene dos metas de fondo: instalar presencia humana sostenida en la Luna y allanar el camino para la llegada a Marte, la próxima gran conquista. En ese esquema, Artemis II será una misión clave: "Es volver a la Luna luego de más de medio siglo. No es poco", remarcó Sanca.

"Asimismo, es volver con nuevas tecnologías, no solo las espaciales habilitantes de la misión en sí, sino de transmisión de datos, cámaras, streaming. Lo que veremos de acá en adelante será impresionante", ahondó el investigador.

Entre los objetivos principales de la misión, la NASA destaca; la validación de sistemas de vuelo; soporte vital; operaciones de lanzamiento; navegación; regreso a la Tierra; recuperación de hardware y recopilación de datos.

La tripulación estará integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense.

ARTEMIS II El lanzamiento de Artemis II será este próximo miércoles a las 19:24, hora local.

“La NASA tiene el compromiso de lograr regresar a la Luna antes de que finalice el mandato del presidente Trump, construir una base lunar, establecer una presencia permanente y llevar a cabo las demás acciones necesarias para garantizar el liderazgo estadounidense en el espacio”, aseguró el director de la NASA, Jared Isaacman, durante el evento Ignition del pasado 26 de marzo.

En este sentido, Sanca reflexionó: "Siempre es importante también preguntarnos para qué, por qué. En lo personal, esto genera contradicciones. Por ejemplo, una de las grandes preguntas que me hice en febrero cuando volé a Florida a ver el lanzamiento (pospuesto) fue ¿cómo es posible que estemos pensando en ir a otros planetas mientras tenemos la Patagonia prendida fuego? Esta misión, este programa será un hito: habrá un nuevo capítulo para la humanidad. Es importante que pensemos para qué y para quienes.

Misión a la Luna Artemis II: día, horarios y cómo ver en vivo

El lanzamiento de Artemis II contará con una cobertura integral en vivo a través de sus canales oficiales. El canal de YouTube de la NASA será la plataforma principal, aunque también podrá seguirse a través de NASA+, el servicio de streaming propio de la agencia; NASA TV, disponible en su sitio web; y sus redes sociales, como X, donde se publicarán imágenes, comentarios y actualizaciones en tiempo real.

La ventana de lanzamiento está prevista para el 1 de abril de 2026 a las 18.24 (hora del Este de Estados Unidos). Para nuestro país, el horario de despegue será a las 19.24 horas. Cabe destacar que la NASA aclaró que tanto la fecha como la hora pueden sufrir modificaciones en función de las condiciones climáticas o del estado técnico del vehículo.