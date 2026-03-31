"Super Mario Galaxy: La Película" llega a los cines: qué dicen las primeras reacciones

Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan para dirigir Galaxy con un guion escrito por Matthew Fogel, quien también escribió la primera película.

La película Super Mario Galaxy tuvo sus primeras proyecciones para la prensa el lunes y las primeras reacciones en las redes sociales parecen, en el mejor de los casos, mixtas.

Si bien las críticas completas de la película de Super Mario Galaxy están embargadas hasta el martes, Universal permitió a la prensa y a otros publicar sus reacciones limitadas en las redes sociales el lunes.

Tras el éxito arrollador de la película de 2023, Super Mario Bros.: La película , Galaxy narra la historia de Mario, Luigi y la Princesa Peach enfrentándose una vez más al malvado Bowser (esta vez junto a su hijo Bowser Jr.) en una aventura que recorre la galaxia. En el camino, conocen a nuevos personajes, como la Princesa Rosalina y el icónico Yoshi de Nintendo.

Galaxy vuelve a contar con el reparto de voces original: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) y Keegan-Michael Key (Toad). Entre las nuevas voces para la secuela se encuentran Benny Safdie (Bowser Jr.), Issa Rae (Reina de la Miel), Brie Larson (Princesa Rosalina), Glen Powell (Fox McCloud) y Donald Glover (Yoshi).

Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan para dirigir Galaxy con un guion escrito por Matthew Fogel, quien también escribió la primera película.

Qué dicen las primeras reacciones sobre Super Mario Galaxy

Andrew J. Salazar de Discussing Films escribió: "Ok, lo diré. Para ser una película diseñada exclusivamente para hacer sonar las llaves delante del público... resulta bastante mala incluso en eso. ¿Por qué estamos cambiando innecesariamente la historia de Mario? ¿Por qué hay muchas más referencias a Odyssey que a Galaxy? Fox está presente y, sin embargo, no se desarrolla nada".

"La película de Super Mario Galaxy recrea fielmente los gráficos de los icónicos juegos de Nintendo y, afortunadamente, no incluye un montón de canciones pop como la película anterior. Desafortunadamente, se ve empañada por una trama poco enfocada, un ritmo irregular y falta de emoción. Sin embargo, ofrece algunas sorpresas divertidas para los fans de Nintendo", comentaron desde The Holo Files.

"#TheSuperMarioGalaxyMovie es una secuela gloriosamente divertida, ¡llena de nostalgia a raudales! Es una película vibrante y colorida que me cautivó. Hay momentos que me recordaron cómo era jugar a mi SNES, y solo por eso, la experiencia fue invaluable", escribió Junior Felix de That Hashtag Show.

Jonathan Sim de ComingSoon.net indicó que "LA PELÍCULA DE SUPER MARIO GALAXY es incluso mejor que la primera. Escenas de acción más espectaculares. Se apoya más en la excelente banda sonora de Brian Tyler que en las canciones. Una carta de amor magníficamente animada para los fans de Mario. Una experiencia muy entretenida".

A pesar de la tibia acogida en las proyecciones de prensa, Universal y Nintendo confían en que Galaxy siga la senda de la película de 2023, que fue un fenómeno mundial, recaudando 1360 millones de dólares en taquilla (con un modesto presupuesto de producción de 100 millones de dólares). Super Mario Bros. tampoco convenció del todo a la crítica y tiene una puntuación del 59% en Rotten Tomatoes (frente a un impresionante 95% de aprobación del público).

La película Super Mario Galaxy se estrena en cines el 1 de abril.